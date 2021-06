Kohl Law eröffnet Standort in Malaga

Rechtsberatung für Bau-, Vergabe-, Immobilien- und Wirtschaftsrecht

Die international tätige Rechtsanwaltskanzlei Kohl Law mit Standorten in Trier, Saarbrücken, Berlin und Luxemburg betreibt mit Kohl Law Abogados S.L jetzt auch eine Niederlassung in Malaga. Damit bietet die Kanzlei ihre Expertise im nationalen und internationalen Bau-, Vergabe-, Immobilien- und Wirtschaftsrecht auch für Unternehmen mit grenzüberschreitenden Rechtsbeziehungen zwischen Spanien und Deutschland an.

Geschäftsführerin von Kohl Law Abogados S.L. ist Maria del Mar Martín Cortes. Die studierte Juristin ist seit 2014 bei Kohl Law als Anwältin tätig. “Nach der Rückkehr in meine Heimat freue ich mich auf neue anspruchsvolle Mandate vor Ort”, sagt sie. Auch am Standort Malaga arbeitet das Kanzlei-Team nach der Maxime: juristische Probleme am Bau sollten möglichst dadurch gelöst werden, indem man sie im Vorfeld verhindert. Darum liegt ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt auf der Beratung. Zudem geben regelmäßige Schulungen und Webinare zum nationalen Baurecht und zum europäischen wie nationalen Vergaberecht den Teilnehmern wichtige Hinweise.

Zuletzt bot María del Mar Martín Cortes im Mai 2021 ein Webinar für Mitglieder der Architektenkammer Málaga an. Unter dem Titel “Teilnahme an Ausschreibungen und öffentlichen Vergabeverfahren auf nationaler und europäischer Ebene: Was Bieter wissen müssen” erklärte Frau Martín Cortes, wie Architektur- und Ingenieurbüros europaweit als Bieter bei interessanten Projekten antreten können. Das Webinar stieß auf so großes Interesse, dass weitere Seminare zu diesem Thema und weiteren Themen folgen werden.

Mit Kanzleivertretungen in Trier, Berlin, Saarbrücken, Luxembourg und Sevilla bietet Kohl Law Beratung im nationalen und internationalen Bau-, Vergabe-, Immobilien- und Wirtschaftsrecht an.

