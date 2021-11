Kolink Big Chungus Hench & Shredded: ATX Showcase Galore

Jetzt NEU bei Caseking!

Berlin, 16.11.2021

Bei den Kolink Big Chungus Hench & Shredded Cases, verspricht der Name eindeutig nicht zu viel. Die beiden ATX Showcase Gehäuse bieten nicht nur eine brachiale Ästhetik mit markanten Formen und reichlich Farben, sondern auch großzügig Raum für ausgefeilte Builds. Die innovative, offene Bauweise mit angehobenen Temperglas-Paneelen sorgt dabei für besten Airflow und verleiht den Neuzugängen ihren einzigartigen Look. Mit dabei sind vier vorinstallierte RGB-Lüfter und der passende Umbra Core Controller.

Durch die Kombination von Transformer-ähnlichen Paneelen und den ikonischen Big Chungus Kanten, wurden Gehäuse geschaffen, die auf aufregende Art, Form und Funktion vereinen. Die Seitenteile aus gehärtetem Glas heben sich vom Rest des Gehäuses ab. So sorgen sie für einen hervorragenden Luftstrom und geben den Blick auf deine High-End-Hardware frei.

Jeder der integrierten 120-mm-Lüfter verfügt über einen Ring aus zwölf LEDs, der einen kleineren Kreis aus neun LEDs umgibt, um wahrhaft leuchtende Lichteffekte zu erzeugen. Die Beleuchtung der Lüfter und des aRGB-Panels kann über den mitgelieferten Umbra Core Controller gesteuert werden. Alternativ können die Lüfter auch über ein kompatibles Mainboard gesteuert werden, indem sie über deren 3-poligen aRGB-Stecker angeschlossen werden.

Alle Features von Kolink Big Chungus Hench & Shredded im Überblick:

-Innovatives und imposantes Design mit angehobenen 3 mm dicken Temperglasscheiben

-Erstes Kolink-Gehäuse mit einem RGB-Seitenteil samt Kolink-Emblem (Hench)

-Unterstützung für Mainboards bis zu ATX und sieben PCI-Slots

-Vier Umbra aRGB 120 mm PWM Lüfter im Gehäuse integriert

-Inklusive Umbra Core Controller zur Steuerung der Beleuchtung

-Geeignet für bis zu 310 mm lange GPUs und 165 mm hohe CPU Kühler

-Perfekt für Custom Loops und AiO-Komplettwasserkühlungen

-I/O: 1x USB 3.1, 1x USB 2.0, Mikrofon, Kopfhörer

Die Big Chungus Hench & Shredded Gehäuse bestechen nicht nur durch ihre auffällige Ästhetik, sondern bieten auch reichlich Unterstützung für aktuelle Gaming-Hardware. Das macht sie zu idealen Gehäusen für alle, die ihr High-End-System angemessen präsentieren möchten.

Erweiterungskarten haben an sieben Erweiterungssteckplätze auf der Rückseite Platz. Grafikkarten dürfen bis zu 310 mm lang sein. CPU-Kühler finden bis zu einer Höhe von 165 mm Platz.

An der Unterseite des Gehäuses befindet sich die luftdurchlässige Netzteilabdeckung zur Verbesserung der thermischen Leistung. Hier lässt sich ein ATX-Netzteil mit einer Länge von bis zu 200 mm unterbringen. Der Festplattenschacht kann flexibel mit Hardware bestückt werden, sodass sich Kapazität und Geschwindigkeit maximieren lassen. Es gibt eine Halterung für eine 3,5-Zoll-HDD sowie zwei 2,5-Zoll-SSDs.

Die Kolink Big Chungus Gehäuse Hench & Shredded bei Caseking:

caseking.de/kolink-hench-shredded

Das Kolink Big Chungus Shredded kostet 189,90 Euro, das Kolink Big Chungus Hench ist für 199,90 Euro zu haben. Lieferbar sind die Gehäuse voraussichtlich ab Anfang Dezember.

