Komm und sailwithus!

Entdecke die schönsten Destinationen in kleinen Gruppen auf einer Segelyacht

sailwithus, der Name ist Programm. Das junge Team aus Frankfurt, welches sich auf die Planung und Umsetzung für den perfekten Segelurlaub spezialisiert hat, egal ob Alleinreisende, Paare oder Gruppenreise. Das Unternehmen bietet Euch den perfekten Mix aus aktivem Mitmachurlaub und relaxen und entspannen in traumhaften Buchten auf der ganzen Welt an. Mit dem sailwithus-Konzept erhalten Urlauber eine moderne Yacht mit drei bis fünf Kabinen (fünf bis zehn Personen), einen Skipper und eine Routenempfehlung für die Woche vor Ort in einem Paket. Das Frankfurter Unternehmen setzt unter dem Motto “Green ahoi!” auch auf Nachhaltigkeit und animiert Urlauber, umweltfreundlich zu reisen, organisiert Beach CleanUps und ermutigt über Meeresschutz ins Gespräch zu kommen.

Branchenerfahren und erstmal nebenberuflich gestartet, gehören wir heute bei Google zu den Ersten in Deutschland, wenn es um gute Bewertungen von Segelurlauben geht. Sozusagen vom Start-up haben wir uns zu einem der empfehlungswertesten Segelreiseveranstalter in Deutschland etabliert.

Kontakt

sailwithus

Carl Grubert

Gagernstraße 8

60385 Frankfurt

+491794163832

info@sailwithus.de

https://www.sailwithus.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.