Kommunikation kompakt: estos bringt neues Produkt auf den Markt

Einfach und schnell implementiert: ProCall Business bietet UC und CTI für bis zu 50 Benutzer*innen im Unternehmen

Starnberg, 27.10.2021

ProCall Business ist ab sofort freigegeben und verfügbar. Schnelle Inbetriebnahme, intuitive Bedienung und Microsoft 365 Integration, das sind einige der Highlights der neuesten Software von estos. Der Starnberger Hersteller hat ausgewählte Unified Communications und klassische CTI-Funktionen zu einem kompakten Kommunikationspaket gebündelt. Unternehmen können – auch ohne umfangreiche ITK-Infrastruktur – die Kommunikation und Zusammenarbeit von bis zu 50 Mitarbeiter*innen optimieren und flexibler gestalten: Unabhängig vom Arbeitsort stehen unterschiedliche Kommunikationswege in einer Anwendung zur Verfügung.

“Weiter, weiter, fertig” – nach diesem Prinzip lässt sich ProCall Business schnell und einfach implementieren und in Betrieb nehmen. Die Anschaltung gängiger Telefonanlagen für CTI und Softphone ist bereits “on board”. Bis zu zwei lokale oder cloud-basierte Datenbanken, beispielsweise Active Directory oder Telefonbuch, können integriert werden. Zusätzlich ist es möglich, Kontakt- und Kalenderdaten direkt aus der Microsoft 365 Cloud einzubinden. Bedarfsgerecht und flexibel lizensieren Unternehmen die benötigte Anzahl Benutzer*innen.

Homeoffice, Büro oder unterwegs – Anwender*innen profitieren in hybriden wie in herkömmlichen Arbeitssituationen von ProCall Business: Mit dem integrierbaren Softphone telefonieren sie über PC per Audio oder Video. Dank des enthaltenen Präsenz-Managements erhalten sie einen Überblick über die Verfüg- und Erreichbarkeiten der Kolleg*innen. Passend zur Situation wählen sie einen geeigneten Kommunikationsweg, um die gewünschte Person zu kontaktieren: Anruf, Audio/Video- oder TextChat. Auch ist es möglich, Bilder oder Dateien einfach per Chat zu teilen oder den eigenen Bildschirm für die Gesprächspartner*in freizugeben.

Weitere Informationen zu den Vorteilen von ProCall Business sind zu finden unter https://www.estos.de/produkte/procall-business

https://www.estos.de/produkte/procall-business

estos – enables easy communication

Die estos GmbH ist unabhängiger Hersteller von Standardprodukten und innovativer Bausteine für Unified Communications. estos entwickelt seit 1997 professionelle Software für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg, nahe München, ein Knowledge Center Messaging in Olching, eine Entwicklungsdependance in Leonberg sowie Niederlassungen in Udine, Italien und Doetinchem, Niederlande.

