Kommunikation und Wandlungsschichten ‒ Nichts ist, wie es scheint, oder doch?

Die Lesung des Romans „Der letzte Zeitwächter – Band 1 Das Spiel beginnt“ bei der Buchmesse Leipzig – Forum Literatur + Audio – Halle: 2, Stand: F303 – 30.04.2023, 13:30 – 14:00 – führt zu einer unerwarteten Sicht des Lebens, lädt ein, vorgefertigte Denkmuster aufzulösen und den Mut zu haben, neue Gedankenstrukturen zuzulassen.

Der Roman zeigt, wie viele Schichten unsere Kommunikation wirklich hat. Worum geht es in dieser Lesung? Wir verraten natürlich nicht wirklich viel, sprechen über „Gut“ und „Böse“, die einen und die Anderen und dass manches anders wirkt, als es dann wirklich ist … oder doch nicht?

Es geht um verschiedenen Kommunikations- und Wandlungsschichten … Kommunikation mit sich selbst, Paargeschichten, Beziehungsdynamik. So wie Paul Watzlawick schon sagte, man kann nicht nicht kommunizieren. Und genau darum geht es auf einer tieferen Ebene im Buch. Um diese Ebene zu entdecken, braucht es Gespür und eine ‚Nase für Details‘, denn ein manchmal scheinbar dahingeschriebener Satz könnte irgendwann die Basis der nächsten Verstrickung sein. Wie im echten Leben auch.

Leserstimme: „Natürlich kannst du es unter ‚Roman‘ abspeichern und aus dieser Sicht lesen, das Buch ist dann rund und in sich abgeschlossen. Doch da nichts so ist, wie es erstmal scheint, vergleiche ich es gerne mit dem ‚Herr der Ringe‘ … natürlich kann auch diese Geschichte episch werden. In jedem Fall lese ich das Buch noch mehrmals, um alle Schichten zu entdecken, denn jedes Mal, wenn ich den Aspekt in mir ändere, finde ich Neues im Buch.“

„Letztlich ist es egal, welchen Weg du nimmst, sie alle bringen dich zu dir.“ (Zitat Eva Laspas)

Kommunikation, Psychologie, Philosophie und Spiritualität tiefgründig und fundiert miteinander verbunden

Eine weitere Leserin schreibt: „(…) Die Autorin, Eva Laspas, versteht es nicht nur Psychologie, Philosophie und Spiritualität tiefgründig und fundiert miteinander zu verbinden, sondern ist eine Meisterin der Wortfindung im Sinne Handwerk der Schriftstellerei (…) Das Spiel hat für mich begonnen, denn in dieser Geschichte geht es darum zu erkennen, dass der Ursprung unseres LEBENS immer wir selbst sind.“

Chancen für mich – Leserstimme

„Ein schreckliches Buch! Irgendwann kommst du mit dir selber in Berührung. Mit deinen Ideen von der Welt und deinen Enttäuschungen. Ich habe mir oft gesagt: ‚So ein Blödsinn‘! Und dann habe ich die Chance erkannt, die hinter der eigentlichen Handlung steckt: Mich zu fragen, warum ich so und so auf die Situation reagiere.

Das Buch macht deutlich, dass es viele Wirklichkeiten gibt (mein Mann sah manche Stellen ganz anders) und daher so viele Chance, scheinbar verfahrene Situationen ins Reine zu bringen. Am Ende gibt es sogar die Anleitung, wie ich mit einer Situation umgehen kann, die mich emotional furchtbar hernimmt.

Du schreibst, das Buch hat drei Ebenen, ich denke, zwei habe ich entdeckt. Nun lese ich es nochmal, um die dritte zu finden. Danke dir für die Empfehlung, es war zwar kein Buch zum ‚Reinfallen und weg‘, aber es hat sich ausgezahlt.“

Infos zum Buch

Der letzte Zeitwächter, Eva Laspas, Verlag Laspas, Hardcover, Softcover, eBook, ISBN 978-3-9505102-3-2; ISBN 978-3-9505102-1-8; ISBN 978-3-9505102-2-5 – https://www.laspas.at/roman-der-letzte-zeitwaechter-das-spiel-beginnt/

Kontakt

Eva Laspas

Markt 5/4/1

2770 Gutenstein



https://festivaldersinne.info

