Kompetenz in Sachen Draht: DBS Drahtbiege Solutions

Von der Verarbeitung großer Mengen an Draht über Drahtbiegteile in Kleinserien bis hin zum Musterbau: Bei DBS Drahtbiege Solutions hat man Erfahrung mit Aufträgen jeder Größenordnung und individuellen Kundenwünschen. „Wir arbeiten hier nicht nach Schema F, sondern realisieren für jeden unserer Kunden Maßarbeit“, sagt Armin Zecevic. Er hat sein Unternehmen konsequent auf die Herstellung hochwertiger Drahtbiegeteile für die Industrie ausgerichtet und weiß die speziellen Anforderungen unterschiedlicher Branchen zu erfüllen.Für Automotive und Möbelindustrie, für Maschinenbau, Messebau und zahlreiche weitere Branchen haben er und sein Team schon Drahtbiegteile spezialangefertigt, die unterschiedlichste Anforderungen erfüllen müssen. Dank eines hochmodernen Maschinenparks aus vollautomatisierten Highspeed-Drahtbiegemaschinen der Firma Wafios und ihres großen Materiallagers können die Profis vom Obermain Aufträge in kürzester Zeit realisieren. „Auch Musterteilfertigungen sind für uns kein Problem“, erzählt Zecevic weiter. „Mit unserem Inhouse-Werkzeugbau können wir auch flexibel auch individuelle Kundenwünsche eingehen und sicherstellen, dass das benötigte Drahtbiegeteil exakt die Anforderungen erfüllt, die es soll – ob es nun in einem Fahrzeug verbaut wird oder Teil eines Möbelstücks wird.“Das Qualitätsmanagement der DBS Drahtbiege Solutions ist nach ISO DIN 9001:2008 zertifiziert. So wird sichergestellt, dass sowohl die Produkte wie auch der Herstellungsprozess alle Qualitätsanforderungen erfüllt und kontinuierlich an der Optimierung aller Prozesse gearbeitet wird. Professionell, fokussiert, reibungslos und unkompliziert – so beschreibt Armin Zecevic die Zusammenarbeit seines Unternehmens mit seinen Kunden und Partnern. Der Erfolg gibt dem Spezialisten für Drahtbiegeteile made in Germany recht.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

DBS Drahtbiege Solutions GmbH & CO KG

Armin Zecevic

Siemensstraße 15

96247 Michelau

095718517

info@dbs-metall.de

http://www.drahtbiegeteile-dbs.de

