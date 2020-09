Kompetenz und Weiterbildung für Dortmund

competence2u- Partner für Bildung-Karriere-Erfolg

Dortmund, 1. September 2020. Mit innovativem Denken und neuen Konzepten ebnet der zertifizierte Träger competence2u den Weg zu einer grundlegenden Neugestaltung von Kompetenzentwicklung und Weiterbildung im kommunalen Bildungsangebot der Stadt Dortmund.

Basis des völlig neuen Weiterbildungsangebots von competence2u sind kreative Fortentwicklungen wirksamer Ansätze, die weit über traditionelle Verfahren hinausgehen und auf modernsten Erkenntnissen beruhen. Die Methoden umfassen sowohl Präsenz- als auch virtuelle Elemente, die völlig neue Impulse setzen. Virtuelle Schulungen nutzen dabei ausschließlich Server in Deutschland und garantieren maximale Datensicherheit.

Die Kernkompetenzen und Weiterbildungsschwerpunkte von competence2u liegen bei den Themen

Existenzgründungscoaching – Planen – Gründen – Wachsen / Selbständig sein

Digitalisierungscoaching – Digitalen Wandel verstehen, annehmen und aktiv betreiben

Karrierecoaching für Alleinerziehende – Mit Kind Karriere machen

Karrierecoaching für Fach- und Führungskräfte –

Chancen der Entwicklung erkennen, annehmen und Karriere machen

-Orientierungscoaching – Perspektiven schaffen und angehen

Ziel der sorgfältig strukturierten Maßnahmen ist es unter anderem, den Bekanntheitsgrad der Teilnehmer*innen zu erhöhen und ihren Wirkungsradius zu maximieren. Hierfür erhalten sie auf Wunsch ein exklusives Unternehmens-, Unternehmer- oder Bewerbungsvideo.

Das Bildungsangebot von competence2u ist in vollem Umfang zertifiziert und kann mit einem Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) der Agentur für Arbeit und Jobcenter gefördert werden. Die Leistungen können selbstverständlich auch von Selbstzahler*innen in Anspruch genommen werden.

Zum Hintergrund des neuen Bildungsangebots sagt comepetence2u-Inhaber Sven Neumann: “Der Arbeitsmarkt befindet sich heute in einem Zustand permanenten Wandels mit einer Vielzahl unterschiedlicher Herausforderungen. Nicht zuletzt trägt dazu die demographische Entwicklung bei, die Menschen in den verschiedensten Lebensphasen immer wieder mit neuen Anforderungen konfrontiert. Diesem Umstand trägt unser Coaching Angebot in besonderem Maß Rechnung, denn es ist für Teilnehmer*innen mit 20 Jahren ebenso wirksam wie für die Generation 50+. Wir optimieren die Leistungsfähigkeit und das Kompetenzspektrum der Teilnehmer*innen für jede berufliche Situation und persönliche Perspektive.”

Competence2u ist Ihr Partner für Bildung, Karriere und Erfolg. Wir verbessern Ihre Qualifikation, vor allem aber erwecken und stärken wir Ihre Kompetenz.

Über competence2u

Competence2u sieht seine Aufgabe darin, die wesentlichen Erfolgsfaktoren der Teilnehmer*innen zu stärken: die Verbindung von Wissen, persönlichem Talent, Einfühlungsvermögen in Menschen und Situationen, Kommunikationsfähigkeit und Selbstbewusstsein. Ziel ist es, die Zugangschancen zur Erwerbsarbeit der Teilnehmer*innen zu verbessern und darüber hinaus für stabile berufliche Perspektiven zu sorgen.

Kontakt

competence2u

Sven Neumann

Branthofweg 19

44267 Dortmund

015111432718

kontakt@competence2u.de

https://competence2u.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.