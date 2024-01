Kompetenzen vereinen: CaraBett neuer Kooperationspartner von schuhplus

Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen arbeitet mit Bettenspezialist zusammen

Europas Spezialist für Schuhe in Übergrößen, schuhplus aus dem niedersächsischen Dörverden, freut sich über eine aufregende Partnerschaft mit CaraBett – dem Experten für exklusive Boxspringbetten, stilvolle Polsterbetten und praktische Stauraumbetten, mit Stolz und Präzision in Deutschland gefertigt. CaraBett hat sich dem Anspruch verschrieben, individuelle Schlafbedürfnisse zu erfüllen und das Schlafzimmer in eine Oase der Entspannung zu verwandeln – und das auch in großen Größen. Mit einer Leidenschaft für hochwertige Materialien, zeitloses Design und höchsten Komfort setzt das Team von www.carabett.de herausragende Maßstäbe im Bereich hochwertiger Betten.

Qualität und Stil im Fokus der Philosophie

Die Bettenkollektion von CaraBett zeichnet sich durch höchste Standards in Bezug auf Qualität und Ästhetik aus. Jedes Bett im Sortiment wurde mit Liebe zum Detail entworfen und hergestellt, um nicht nur funktional, sondern auch ein echtes Highlight im Zuhause zu sein. Qualität steht dabei an erster Stelle: CaraBett legt höchsten Wert auf beste Materialien und sorgfältige Verarbeitungen, um Betten von langer Lebensdauer und zeitlosem Charme zu bieten, erklärt Geschäftsführer Michael Wilken. „Egal ob ein luxuriöses Boxspringbett, ein modernes Polsterbett oder ein platzsparendes Stauraumbett: Wir präsentieren eine breite Sortimentstiefe und bieten zugleich persönliche Individualität – und das Made in Germany, denn für uns ist hochqualifizierte Handwerkskunst entscheidend, um die Qualität der Produkte sicherzustellen.

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein

Die Partnerschaft zwischen schuhplus und CaraBett verspricht eine harmonische Verbindung von Expertise in Übergrößenschuhen und exklusiven Betten, um der Kundschaft übergreifend ein Portoflio aus Qualität, Service und KnowHow zu ermöglichen. Diese einzigartige Allianz zielt darauf ab, Kundinnen und Kunden ein durchdachtes Portfolio zu bieten, verdeutlicht schuhplus-Geschäftsführfer Kay Zimmer. „Die gemeinsame Leidenschaft für Qualitätsprodukte und das Bestreben, auf die Bedürfnisse unserer Kundschaft einzugehen, vereint uns in diesem wegweisenden Kooperationsprojekt. Wir freuen uns darauf, unseren Kundinnen und Kunden eine noch breitere Palette an hochwertigen Produkten präsentieren zu können.“

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie „Bester Arbeitgeber“, „Unternehmen der Zukunft“, „Shop des Jahres“, „Bester Webshop“ oder „Bestes Unternehmen Social Media Marketing“ zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

