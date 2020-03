Kompletter Look: Schuhe, Taschen, Gürtel und Accessoires für Männer

BGENTS präsentiert neue Schuhkollektion und stylishe Taschen im Mix und Match für Herren auf der Gallery Shoes in Düsseldorf

Kompletter Look aus einer Hand

Das junge Frankfurter Label setzt die Herrenwelt mit einer stylishen, hochwertigen Schuhkollektion und aufeinander abgestimmten Weekendern, Anzug- und Businesstaschen, Gürteln und Accessoires zu attraktiven Preisen modisch neu in Szene. Das alles kombinierbar – klassisch oder trendy.

BGENTS typisch sind feine Materialien, hochwertige Verarbeitung, besondere Details und Style-Möglichkeiten sowie handverlesene Produktionsstätten in Europa.

Neuheiten auf der Gallery Shoes

In der neuen Schuh-Kollektion präsentiert BGENTS Clean Sneaker mit “Add-ons”, wie farbigen Quasten und Fersenaufnähern im Mix aus Glatt- und Veloursleder, High Sneaker in Glatt- und Veloursleder in klassischen Farben oder knallig als Statement Pieces, Business Sneaker und Loafer für den Smart Casual Auftritt in Office und Freizeit, Stiefeletten und Boots für den stylishen Auftritt in Herbst und Winter. In der Classic und Festive Collection finden klassische Herren Modelle für Business und Abendanlässe. Die Festive Collection-Variante für den modernen Gentlemen setzt modische Statements mit aufgestickten Motiven.

Impressionen unter: https://we.tl/t-SjT0w0A3tW

Taschen-Trendthema “Hands Free”

Die neue BGENTS Utility Bag wird all diejenigen begeistern, die eine “Hands Free-Tasche” suchen, die Funktion und Fashion miteinander verbindet. Dank eines innovativen Click-Systems können einzelne Elemente für verschiedene Accessoires, z.B. für Handy, AirPods, EC-/Kreditkarten, Zigaretten, IQOS, individuell kombiniert und jederzeit ausgetauscht werden. Made in Europe aus feinem Rindsleder.

Businessbag reloaded

Arbeit und Freizeit gehen immer mehr ineinander über. Mit der klassischen Business Tasche von BGENTS aus feinem Rindsleder mit integrierter, entnehmbarer Clutch sind die Herren bestens ausgestattet. Beide Taschen können einzelnen und kombiniert getragen werden. Als “kleine” Business- oder Tablet Tasche macht die Clutch eine ebenso gute Figur wie als Begleiter nach dem Business für Handy, Schlüssel & Co. Haupttasche und Clutch gibt es ganz aus genarbtem Glattleder oder einem Mix aus genarbtem Glatt- und Veloursleder in verschiedenen Farben. Möglich sind klassische Kombinationen, “Ton in Ton”, oder echte Statements in knalligen Farbkombinationen.

BGENTS auf der Gallery Shoes Düsseldorf I 8. – 10. März 2020

“Kaltstahlhalle” B 42 Premium Zone

BGENTS bei der Gallery Shoes Selected Show I 8. und 9. März 2020 I jeweils 11.00 und 15.00 Uhr

Catwalk Area, “Altes Kesselhaus”

BGENTS ist eine Marke der Bayam Consulting & Communication GmbH, Frankfurter am Main.

Firmenkontakt

BGENTS I Bayam Consulting & Communication GmbH

Petra Bayam

Große Bockenheimer Straße 43

60313 Frankfurt am Main

+49 (0)69 9203910

+49 (0)69 92039129

petra.bayam@bgents.com

http://www.bgents.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.