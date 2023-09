Komplettlösungen aus einer Hand:

DBS Drahtbiege Solutions

Für jede Branche die passende Lösung: Die DBS Drahtbiegesolutions fertigt seit mehr als 30 Jahren Qualitätsprodukte aus gebogenem Draht. Drahtkörbe, Drahtgitter und Drahtbügel. Werbedisplays aus Draht, CNC-Biegeteile, Lampenschutzgitter, Bügel, Ösen, Haken und vieles mehr: Kleine und große Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen vertrauen auf die Drahtprodukte der DBS GmbH. Gebogen werden am Obermain Stahldrähte, Federstahldraht, Alu- und Kupferdrahtbiegeteile mit einem Drahtdurchmesser bis 13 mm Stärke. In Kleinserien wie in mittleren oder großen Stückzahlen. Auch die Entwicklung von Prototypen und die Musterteilfertigung gehören zu den Serviceleistungen des Drahtbiegespezialisten.Wie gelingt es dem Unternehmen, sich gegen die starke Konkurrenz am Markt durchzusetzen? Geschäftsführer Armin Zecevic weiß genau, was seine Kunden schätzen: „Durch die ständige Optimierung unserer Arbeitsprozesse und durch die gezielte Bündelung unseres Know-how und unserer Ressourcen an einem Ort, sind wir in der Lage, extrem flexibel und schnell zu produzieren.“, erzählt er. „Eine hochmoderne technische Ausstattung ist heute selbstverständlich – den Unterschied macht das persönliche Engagement, die Qualität unserer Produkte und unsere absolute Zuverlässigkeit. Unsere Kunden wissen, dass sie sich auf uns verlassen können – und das zahlt sich aus.“Trotz gut gefüllter Auftragsbücher ist die DBS Drahtbiegesolutions jederzeit offen für neue Anfragen und Herausforderungen in Sachen maßgefertigte Drahtbiegeteile. Der „direkte Draht“ zu seinen Kunden ist Zecevic extrem wichtig. Alle Anfragen nimmt er daher persönlich entgegen und berät kompetent und ausführlich. Ein verlässlicher Ansprechpartner, der jeden Auftrag im Blick hat und immer ansprechbar ist. Noch ein Pluspunkt eines inhabergeführten Unternehmens, das bei kleinen wie großen Kunden gut ankommt.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

