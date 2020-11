Konfliktlösung: Konflikte in Teams erkennen, analysieren und lösen

Die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner startet neues Online- und Präsenztraining Konfliktlösungskompetenz für selbstorganisierte Teams und Führungskräfte.

“Konfliktlösungskompetenz: für selbstorganisierte Teams und Führungskräfte” – so lautet der Titel eines neuen Trainings, das die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner (K&P), Bruchsal, anbietet. In ihm trainieren die Teilnehmer unter anderem Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu analysieren. Außerdem lernen sie ein strukturiertes Verfahren kennen, um mit den Konfliktparteien bereits manifeste bzw. latent vorhandene Konflikte besprech- und bearbeitbar zu machen sowie so zu lösen, dass die Leistungsfähigkeit des Teams und seiner Mitglieder gewahrt bleibt bzw. wieder hergestellt wird.

Das Intensiv-Training ist speziell für Führungskräfte von Bereichen konzipiert, die bei ihrer Leistungserbringung auf eine funktionierende Teamarbeit und vertrauensvolle Zusammenarbeit angewiesen sind; außerdem für Berufsgruppen wie Personal- und Organisationsentwickler, (agile) Coaches und Berater, die mit solchen “Hochleistungsteams” arbeiten.

Das erste offene Training findet am 26. Januar 2021 als Online-Training in einem virtuellen Workspace statt. Im Februar werden zudem zwei Präsenz-Trainings in Hamburg (5. Februar) und München (25. Februar) angeboten. Sollten dann corona-bedingt Präsenz-Seminare nicht möglich sein, finden diese Veranstaltungen ebenfalls online statt.

Die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner entschied sich zum jetzigen Zeitpunkt das Training Konfliktlösungskompetenz anzubieten, weil sie bei ihrer Alltagsarbeit folgende Erfahrung sammelt: Aufgrund der corona-bedingten “Ausnahmesituation” steigen die Konfliktfelder in den Unternehmen, wie Frank Hörhold betont, der das Training leitet. Als Beispiel verweist der Konfliktmanagement-Experte auf die Konflikte, die daraus resultieren, dass viele Unternehmen zwar ein agiles und selbstverantwortliches Arbeiten propagieren, aber zugleich sich ihre Unternehmensleitungen aktuell aufgrund der Ist-Situation “genötigt sehen, neue, meist straffere Vorgaben zu machen, Budgets zu kürzen usw.”. Zudem divergieren in den Teams oft die Einschätzungen, was aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen sinnvoll und nötig ist. Auch daraus, dass Teammitglieder verstärkt im Homeoffice und teils in Kurzarbeit arbeiten, erwachsen oft Konflikte.

Zugleich sind die Unternehmen jedoch bei der Problemlösung gerade jetzt auf die Teams angewiesen. Deshalb brauchen die Verantwortlichen die Kompetenz, aufziehende Konflikte frühzeitig zu erkennen und mit den Teams zu lösen. Diese wird ihnen in dem Training vermittelt.

Die Teilnahme an dem Tagestraining “Konfliktlösungskompetenz: für selbstorganisierte Teams und Führungskräfte” kostet 750 Euro (zzgl. MwSt.); Frühbucher zahlen bis 2 Monate vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung 100 Euro weniger. Nähere Infos über das Training finden interessierte Personen und Organisationen auf der Webseite von Dr. Kraus & Partner (www.kraus-und-partner.de) in der Rubrik Academy. Sofern gewünscht führt die Unternehmensberatung das Training auch firmenintern durch.

Die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal, unterstützt Unternehmen weltweit beim Planen, Durchführen, Steuern und Evaluieren von strukturellen und kulturellen Veränderungsprozessen. Die Change Management-Experten vermitteln den Mitarbeitern von Unternehmen außerdem die erforderliche Haltung sowie die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um die aus Wandel resultierenden Herausforderungen mit Erfolg zu meistern.

Für die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner arbeiten über 100 Trainer, Berater und Projektmanager weltweit. Ihr geschäftsführender Gesellschafter ist der diplomierte Wirtschaftsingenieur Dr. Georg Kraus, der an der TH Karlsruhe zum Thema Projektmanagement promovierte und seit 1994 Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe, der IAE in Aix-en-provence und der technischen Universität Clausthal ist.

Firmenkontakt

Dr. Kraus & Partner

Vanessa Griebel

Werner-von-Siemens-Str. 2-6

76646 Bruchsal

0049-7251-989034

vanessa.griebel@krauspartner.de

http://www.kraus-und-partner.de

Pressekontakt

Die PRofilBerater GmbH

Bernhard Kuntz

Werner-von-Siemens-Str. 2-6

64285 Bruchsal

0049-7251-989034

vanessa.griebel@krauspartner.de

http://www.kraus-und-partner.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.