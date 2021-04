Konkretly revolutioniert den Hauskauf

Der Service macht über eine WebApp das Suchen und Vergleichen von Immobilien so einfach wie nie

Von einer “No risk, no fun”-Mentalität beim Immobilienkauf hältst du nichts? Das trifft sich gut. Konkretly auch nicht. Der 2019 gegründete Dienstleister lebt vielmehr das Motto “No risk, more fun”. Das klare Ziel: Alle Beteiligten sollen beim Kauf einer Immobilie auf die gleichen Insights zurückgreifen. Dafür kannst du als User:in die kostenlose WebApp nutzen, Immobilien in deiner engeren Wahl speichern und vergleichen. Über zusätzliche Service-Angebote holst du dir für die Bewertung deines Traumhauses eine:n Expert:in ins Boot.

Willkommen im 21. Jahrhundert

Der Hauskauf ist DIE finanzielle Entscheidung deines Lebens. Wenn es um soviel geht, sollte mit offenen Karten gespielt werden. In vielen Fällen liegen aber nur die Karten der Käufer:innen offen. Die Verkaufsseite hält sich bedeckt und vergessene Fragen bleiben unbeantwortet. Das erhöht dein Risiko, die falsche Entscheidung zu treffen. Nicht selten müssen dann ungeplante Summen für Sanierung und Renovierung ausgeben werden.

Wie lässt sich das ändern? Diese Frage stellten sich Doktorand:innen, Architekt:innen und erfahrene Tech-Entrepreneurs und brachten als Antwort Konkretly auf den Weg. Mit dem Tool “Smart Visit” sammelst du bei Hausbesichtigungen alle Daten, Bilder und Videos und kannst mehrere Immobilien miteinander vergleichen. Die WebApp nutzt du kostenlos mit iOS- und Android-Smartphones. Sprachsteuerung und digitale Fragebögen machen die Hausbesichtigungen einfach.

Die Installation ist schnell erledigt:

Im Browser www.konkretly.com öffnen

Mit Facebook, Google oder per E-Mail registrieren

Einloggen und loslegen

Zusatzservice: Buche Expert:innen

Der Immobilienmarkt ist umkämpft und Konkretly stellt sich auf die Seite der Käufer:innen. Neben dem Tool zum smarten Umgang mit allen Informationen der Traumhäuser werden dir zwei weitere, kostenpflichtige Leistungenangeboten.

Die WebApp verfügt über eine Option, eine:n Expert:in vor Ort zu buchen. Er:Sie begleitet dich zur Hausbesichtigung in München, Hamburg und Köln und sendet dir innerhalb von 48 Stunden einen ausführlichen Bericht zu.

Die Expert:innenbuchung mit Konkretly ist über den HDI (Haftpflichtverband der Deutschen Industrie) abgesichert. Zudem handelt es sich um Mitglieder im VDI (Verein Deutscher Ingenieure e.V.) oder BDB (Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel e.V.).

Konkretly unterstützt dich bei der größten Kaufentscheidung deines Lebens!

