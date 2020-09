Konnektivität der nächsten Generation: NETGEAR präsentiert mit dem Orbi Pro WiFi 6 Tri-Band-Mesh-System ein ultraschnelles WLAN-Erlebnis

Das Orbi Pro WiFi 6 Tri-Band-Mesh-System bietet eine größere Reichweite, höhere Geschwindigkeiten, mehr Kapazität bei einer Vielzahl an gleichzeitig aktiven Nutzern und unübertroffene Sicherheit – auch beim Einsatz im Home Office.

München, 09. September 2020 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerk- und Speicherlösungen für kleinere und mittelständische Unternehmen (SMBs), erweitert sein Orbi Pro Produktportfolio um ein WiFi 6 Tri-Band-Mesh-System. Das Orbi Pro WiFi 6 (802.11ax) (SXK80) Multi-Node Tri-Band-Mesh-System wächst mit kleinen sowie mittleren Unternehmen und Home Offices mit. Es besteht aus einem Router und einem Satelliten und kann auf bis zu sechs Satelliten erweitert werden. Das Orbi Pro WiFi 6 Tri-Band-Mesh-System bietet die neueste Generation der WiFi-Technologie, um Mitarbeitern, Kunden und Gästen von kleinen und mittleren Unternehmen sowie kleineren Büroumgebungen mehr Kapazität bei gleichzeitiger Nutzung des WLAN, erweiterte Sicherheit und höhere Geschwindigkeiten zu bieten. Das System bietet nicht nur höchste WLAN-Geschwindigkeiten, sondern mit dem neuesten WLAN-Sicherheitsstandard WPA3 und VLAN-Unterstützung sowie mit vier möglichen separaten SSIDs auch höchste Datensicherheit für alle Arbeitsumgebungen.

NETGEAR Orbi Pro WiFi 6 – ultraschnelles WLAN für Business und Home Office

Das NETGEAR Orbi Pro WiFi 6 Tri-Band-Mesh-System wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen mit begrenzten IT-Budgets zu erfüllen. Das Orbi Pro WiFi 6 Tri-Band-Mesh-System ist ideal für Restaurants, Bars, Einzelhandelsgeschäfte, Arztpraxen, professionelle Dienstleistungen und sogar kleine Bildungseinrichtungen geeignet. Für diese Unternehmen ist die Bereitstellung von zuverlässigem, sicherem und schnellem WLAN für Gäste und Mitarbeiter von wesentlicher Bedeutung, um einerseits die Zufriedenheit zu verbessern und andererseits die geschäftlichen Abläufe sicher und geschützt zu wissen. Das Orbi Pro WiFi 6 Tri-Band-Mesh-System erweitert das Portfolio von NETGEAR WiFi 6 Produkten und folgt auf die kürzlich vorgestellten Dual-Band Wireless Access Points WAX610 und WAX610Y. Orbi Pro WiFi 6 behält das bewährte und hochperformante Tri-Band-Mesh-Systemdesign der erfolgreichen Orbi Pro Produktreihe mit dediziertem Backhaul zum Datenaustausch zwischen Router und Satellit bei. So können bis zu sechs Satelliten drahtlos mit einer HighSpeed-Netzanbindung unterstützt werden und eine Gesamtfläche von etwa 1.700 Quadratmetern abdecken. Das Orbi Pro WiFi 6 Tri-Band-Mesh-System bietet eine bis zu viermal größere Netzwerkbandbreite als das ursprüngliche Orbi Pro System und erlaubt damit auch eine bis zu viermal höhere Anzahl an gleichzeitigen Nutzern im Netzwerk, so dass höhere Geschwindigkeiten und weniger Datenstaus entstehen. Mit der Erhöhung der Datenkapazität können Home Offices und Büroumgebungen in kleinen und mittleren Unternehmen nun ohne merkliche Datenpufferung und Latenz mehrere Videokonferenzen gleichzeitig abhalten, große Datenmengen in Sekunden übertragen oder IoT- und Sicherheitsgeräte nahtlos ins Netzwerk einbinden.

NETGEAR Orbi Pro WiFi 6 – HighEnd-Technologie mit Zukunftssicherheit

Mit fortschrittlichen Funktionen wie dem dedizierten Quad-Stream-WiFi-6-Backhaul, OFDMA und MU-MIMO sind Kunden mit dem Orbi Pro WiFi 6 Tri-Band-Mesh-System nicht nur am Puls der Zeit, sondern auch technisch perfekt für die kommenden Jahre gerüstet. Durch die Erweiterungsmöglichkeiten sind Nutzer absolut flexibel und können das System ganz einfach ihren Bedürfnissen oder neuen Arbeitsumgebungen anpassen. Zur HighEnd-Technologie des Orbi Pro WiFi 6 gehört aber nicht nur ein hochperformantes WLAN, sondern auch die Möglichkeit einer kabelgebundenen Konnektivität der Extraklasse. Mit einem vielseitigen 2,5Gbit/s-Ethernet-Anschluss am Router und an jedem Satelliten können Internetgeschwindigkeiten selbst über 1Gbit/s erreicht werden. Jeder Satellit sowie der zentrale Router erlauben darüber hinaus mit je 4 x 1Gbit/s-Ethernet-Ports, von denen zwei für eine Link-Aggregation kombiniert werden können, auch mehr kabelgebundene Geräteverbindungen für noch schnellere Datenübertragungen. Die Link-Aggregation kann auch dazu genutzt werden, die Bandbreite zwischen dem Orbi Pro WiFi 6 und dem angeschlossenen Client-Gerät zu verdoppeln, indem dieses mit zwei physischen Ethernet-Kabeln angeschlossen ist und dann zu einer einzigen logischen Verbindung zusammengefasst wird. Mit dem neuen Orbi Pro WiFi 6 Tri-Band-Mesh-System erhalten Mitarbeiter und Kunden Zugang zum bestmöglichen WLAN mit höheren Geschwindigkeiten, weniger Datenstaus, größerer Gerätedichte und längerer Akkulaufzeit für WiFi 6 Smartphones, Tablets oder Laptops. Zu den weiteren Eigenschaften gehören:

-4x mehr Endgeräte und 100% höhere Geschwindigkeit pro Router und Satelliteneinheit im Vergleich zur vorherigen Generation

-Tri-Band 12-Stream WiFi 6, 4 Streams auf 2,4 GHz und 8 Streams auf 5 GHz. Jede Einheit liefert einen Datendurchsatz von bis zu 6 Gbit/s

-Funktioniert mit den neuesten iOS®- und Android™ WiFi 6 Endgeräten und ist abwärtskompatibel zu den Standards WiFi 4 (IEEE 802.11N) und WiFi 5 (IEEE 802.11AC)

-Enthält einen 2,5Gbit/s-Ethernet-Port für eine kabelgebundene Multi-Gig-Netzwerk-Konnektivität. Ideal für den Anschluss an NETGEAR Multi-Gig-Ethernet-Switches

Noch nie dagewesene WLAN-Sicherheit für Unternehmen

Das Orbi Pro WiFi 6 Tri-Band-Mesh-System wurde speziell für Umgebungen entwickelt, in denen Kunden und Gäste das Netzwerk gemeinsam mit Mitarbeitern nutzen. Das neue Tri-Band Mesh-System umfasst Sicherheitsverbesserungen, die dazu beitragen, interne Netzwerke strikt von Gastnetzwerken getrennt zu halten. Das Orbi Pro WiFi 6 bietet die Möglichkeit, vier separate drahtlose Netzwerke (SSIDs) einzurichten, die für Verwaltung, Mitarbeiter, Gäste und IoT-Geräte (WiFi-Überwachungskameras, Thermostate, Türschlösser und Sensoren) mit separaten und sicheren VLANs genutzt werden können. Kleine und mittelständische Unternehmen können so professionelle und zuverlässige Sicherheit genießen – und das zu einem äußerst attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis. Für die höchste Stufe der WLAN-Verbindungssicherheit unterstützt das Orbi Pro WiFi 6 zudem den neuesten WPA3 Standard.

“Mit WiFi 6 haben wir das bewährte Orbi Pro System jetzt fit für die nächste Generation von Konnektivität gemacht”, erklärt Richard Jonker, Vice President Product Line Management für NETGEAR Business-Produkte. “Mit höheren Geschwindigkeiten und größtmöglicher Sicherheit im Home Office oder in Büroumgebungen werden Unternehmen mit dem Orbi Pro WiFi 6 eine bessere Abdeckung und die Minimierung von Empfangslücken erleben, was in der Folge zu einer höheren Produktivität führt.”

NETGEAR Insight Cloud/Remote-Managementlösung

Das Orbi Pro WiFi 6 wurde speziell für die Inhaber kleiner und mittlerer Unternehmen entwickelt, die oftmals nicht über eine eigene große IT-Abteilung verfügen. Deswegen unterstützt das neue Tri-Band-Mesh-System die intelligente Cloud/Remote-Managementlösung NETGEAR Insight. Sie ermöglicht nicht nur eine einfache Installation, auch für technisch weniger versierte Anwender, sondern auch die Verwaltung, Bereitstellung und Überwachung des eigenen Netzwerks – jederzeit und von überall. Praktisch: Im Lieferumfang des Orbi Pro WiFi 6 ist eine 1-Jahres-Lizenz für NETGEAR Insight enthalten. Zu den einzigartigen und fortschrittlichen Funktionen der Insight Managed Geräte gehören:

-Sofortige Erkennung und Einrichtung des Orbi Pro WiFi 6

-Zentralisierte Konfiguration von drahtlosen Netzwerken, SSID, WiFi-Sicherheits- und Roaming-Richtlinien sowie VLAN-Verbindungen

-Fernwartung und vereinfachte laufende Firmware-Verwaltung mit Leistungs-Dashboard, Warnmeldungen und Fehlerbehebungsfunktionen einschließlich Remote-Neustart

-Transparente und einfach Remote-Fernwartung und Fehlerbehebung mehrerer Geräte, Netzwerke, Standorte sowie mehrerer Mandanten

Mehr zur NETGEAR Insight Cloud/Remote-Managementlösung zur Verbesserung der Netzwerkverwaltung für kleine und mittlere Unternehmen gibt es unter www.netgear.de/insight

Verfügbarkeiten und Preise

Das NETGEAR Orbi Pro WiFi 6 Tri-Band-Mesh-System ist ab Ende September im führenden Fachhandel verfügbar. Das Grundsystem (SXK80) besteht aus einem Router und einem Satelliten und hat eine unverbindliche Preisempfehlung von EUR 869,99 inkl. MwSt. Das System bestehend aus einem Router und zwei Satelliten (SXK80B3) liegt bei einer UVP von EUR 1.189,99 inkl. MwSt. Die Variante mit einem Router und drei Satelliten (SXK80B4) kostet EUR 1.499,99 inkl. MwSt. Das System kann wie erwähnt auch um einzelne Satelliten ergänzt werden. Dieser Einzelsatellit (SXS80) ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von EUR 489,99 inkl. MwSt.im Handel erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.netgear.com/business/wifi6

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in ungefähr 31.000 Einzelhandelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Partner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unternehmens ist San Jose (Kalifornien) mit zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befinden sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich.

Press-Kit: http://bit.ly/PressKitNETGEAR

Kontakt

IsarGold für NETGEAR

Simone Kohler

Müllerstr. 39

80469 München

+49 89 414171515

+49 89 414171555

netgear@isar.gold

http://www.netgear.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.