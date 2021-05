Kosten sparen, zukunftsfähig werden – mit der digitalen Zeiterfassung nebst angebundener Lohn- und Gehaltsabrechnung von M-SOFT!

Handwerksbetriebe und Serviceunternehmen können ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung jetzt stark vereinfachen. Durch die geschickte Kombination aus digitaler Zeiterfassung und angebundenem Abrechnungsprozess ergeben sich nicht nur merkliche Zeit- und Aufwandseinsparungen, sondern auch mehr Übersichtlichkeit und die exakte Registrierung geleisteter Arbeit. Die M-SOFT Organisationsberatung GmbH aus Dissen bietet mit der M-SOFT Zeiterfassung (TIME4) und der M-SOFT Lohn- und Gehaltsabrechnung (meritum) hierfür genau die richtige Lösung.

Mobilmachen, fokussieren, verzahnen

Unter den drei Schlagworten “mobilmachen”, “fokussieren” und “verzahnen” lässt sich leicht zusammenfassen, welche Vorteile die Nutzung der M-SOFT Zeiterfassung (TIME4) und der M-SOFT Lohn- und Gehaltsabrechnung (meritum) für kleine und mittelständische Unternehmen bringt. So kann die Erfassung von Personalzeiten und Betriebsdaten entweder am eigenen Arbeitsplatz im Betrieb oder aber direkt vor Ort beim Kunden erfolgen. Der genaue Arbeitsbeginn auf einer Baustelle wird somit ebenso zuverlässig festgehalten wie Anfang und Ende von Servicearbeiten, beispielsweise im Rahmen einer Wartungsdienstleistung. Die vom jeweiligen Mitarbeiter eingegebenen Arbeitszeiten können dann sofort per Knopfdruck ausgewertet werden – die Erstellung von Rechnungen für den Endkunden wird zum Kinderspiel! Überdies ermöglicht die digitale Zeiterfassung von M-SOFT nebst Verknüpfung zur Lohn- & Gehaltsabrechnung die einfache Führung individueller Arbeitszeitkonten und macht flexible Beschäftigungszeitmodelle möglich. Selbstverständlich lässt sich auch der Baulohn über die Lösungen von M-SOFT berechnen.

Schluss mit der Zettelwirtschaft

Bei der Entwicklung und Programmierung der M-SOFT Zeiterfassung (TIME4) und der M-SOFT Lohn- und Gehaltsabrechnung (meritum) stand ein Ziel ganz besonders im Fokus: Schluss machen mit der Zettelwirtschaft! Dank eines computergestützten Zeitmanagements gehören aufwändige Arbeitszeitberechnungen und handgeschriebene Stundennachweise endlich der Vergangenheit an. Das System ermöglicht stattdessen eine zuverlässige Aufzeichnung von An- und Abwesenheitszeiten, vereinfacht die Monatsabrechnung und sorgt mit integrierten Tools wie der Urlaubsliste oder einer Überstundenstatistik für mehr Komfort bei der Nutzung durch die Lohnbuchhaltung. Ein integrierter Reportgenerator lässt neben alldem auch die Erstellung individueller Berichte zu.

Aufträge auswerten, Projekte nachkalkulieren

Durch den direkten Überblick aller relevanten Zeitdaten wird in Verbindung mit der Branchenlösung M-SOFT PASST.prime eine eventuelle Nachkalkulation von Projekten ebenso einfach möglich wie die Auswertung von Aufträgen. Das Nachhalten von Wartungs- bzw. Servicezeiten, die jederzeit mögliche Auswertung von Arbeitszeitmengen und die sich daraus ergebenden Kostenberechnungen helfen dabei, einen direkten Projektüberblick zu erhalten und Endkunden gegenüber stets auskunftsfähig zu sein – ein wichtiger Pluspunkt gegenüber möglichen Wettbewerbern!

Das Zusammenspiel macht’s

Die vielen Vorteile für Handwerksbetriebe und Dienstleistungsunternehmen bei der digitalen Zeiterfassung sowie bei der Lohn-, Gehalts- und Auftragsabrechnung durch die modernen und ganzheitlichen Softwarelösungen von M-SOFT liegen auf der Hand. Denn neben einer deutlichen Vereinfachung der einzelnen Schritte und der daraus resultierenden Aufwandsreduzierung ergeben sich wichtige Möglichkeiten für eine zukunftsfähige und nachhaltige Digitalisierung und Prozessoptimierung im Unternehmen. Das perfekt aufeinander abgestimmte Zusammenspiel der beiden Komponenten M-SOFT Zeiterfassung (TIME4) und der M-SOFT Lohn- und Gehaltsabrechnung (meritum) ist hier der Schlüssel zum Erfolg.

Jetzt informieren!

Mit den innovativen Lösungen von M-SOFT können Sie auch in Ihrem Unternehmen die Zeiterfassung sowie die Lohn- und Gehaltsabrechnung revolutionieren. Als seit mehr als 35 Jahren tätiger Software-Entwickler bieten wir Ihnen professionelle Angebote mit Zertifikat. Gern informieren wir Sie ausführlich über die vielfältigen Möglichkeiten und zeigen Ihnen, wie reibungslos das System funktioniert. Nehmen Sie am besten noch heute Kontakt zu uns auf – wir freuen uns auf Ihr Interesse!

Die M-SOFT Organisationsberatung bietet seit über 30 Jahren Software-Lösungen für Handwerk, Industrie und Handel. Über 5.500 Kunden in der DACH-Region setzen auf das langjährige Know-how und eine umfassende Betreuung des Branchenexperten und des gesamten Netzwerks von Niederlassungen und Fachhandelspartnern.

Firmenkontakt

M-SOFT Organisationsberatung GmbH

Tanja Frickenstein-Klinge

Große Str. 10

49201 Dissen am Teutoburger Wald

05421-959-0

pr@msoft.de

https://www.msoft.de

Pressekontakt

DL Digitale Vertriebs- und Marketingberatung

Dirk Lickschat

Am Bach 35

33829 Borgholzhausen

05425-6090572

dl@dlick.de

https://dlick.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.