“Kostenlos umbuchen”: Insel Texel startet Aktion für Urlaubsplanung 2021

Über 400 Insel-Unterkünfte bis einen Tag vor Anreise gratis umbuchen

Die Corona-Pandemie bringt umfangreiche Auswirkungen auf das private und öffentliche Leben mit sich. Da sich je nach Situation Reisehinweise, Kontakt- und Quarantäneregelungen schnell ändern können, ist die Urlaubsplanung aktuell mit großen Unsicherheitsfaktoren verbunden. Um ihren Gästen die Auseinandersetzung mit komplizierten Stornobedingungen sowie die Sorge um finanzielle Ausfälle zu nehmen, startete die niederländische Insel die Aktion “Kostenlos umbuchen”.

Kurzfristige Umbuchung

Rund um den Jahreswechsel ist traditionell die Zeit, in der sich viele deutsche Familien Gedanken um ihre Urlaubsplanung machen. Häufig gibt es sogar eine Lieblingsunterkunft, die man sich rechtzeitig für den nächsten Aufenthalt sichern möchte. Wie die Buchungszahlen des VVV Texel für das kommende Jahr zeigen, wagen sich Gäste aktuell jedoch kaum an eine langfristige Planung. Um ihnen pünktlich zur Weihnachtszeit die Vorfreude auf einen schönen Texel Urlaub 2021 zu ermöglichen, bieten über 400 Insel-Unterkünfte die Möglichkeit, bis einen Tag vor Anreise gratis umzubuchen.

Große Auswahl

Auf der Seite https://www.texel.net/de/kostenlos-umbuchen sind alle Unterkünfte zu finden, die an dieser Aktion teilnehmen. Neben Hotels und Ferienhäusern findet man hier auch Campingplätze, B&Bs sowie Gruppenunterkünfte. Für jeden Geschmack ist bei dieser Auswahl etwas dabei: Die Bandbreite reicht vom luxuriösen Hotel mit direktem Blick auf die Nordsee bis zur voll eingerichteten mongolischen Jurte inmitten des Nationalparks Dünen von Texel.

Übersichtliche Regeln

Deutsche Gäste, die über diese Plattform buchen, können bis einen Arbeitstag vor ihrer Anreise einmalig kostenlos umbuchen. Voraussetzung hierfür ist, dass auf der Seite des Auswärtigen Amts eine Reisewarnung ausgesprochen wurde. Die Umbuchung kann innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr nach dem geplanten Ankunftsdatum für dieselbe Unterkunft vorgenommen werden. Die gerade einmal 10 Regeln zur Aktion “Kostenlos umbuchen” finden sich hier: https://www.texel.net/de/kostenlose-umbuchungsregeln

Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre ( www.teso.nl) erreichbar. Unter dem Motto “ganz Holland auf einer Insel” wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt “Hoge Berg”. Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Zentrum für Watt und Nordsee “Ecomare”. Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen “Runde um Texel” oder das Schlemmerfestival “Texel Culinair”. Für Anfragen zu Ferienunterkünften und Informationen zur Insel bietet der VVV Texel in Den Burg eine zentrale Anlaufstation ( www.texel.net).

