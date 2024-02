Kostenlos zu Auslandsprogrammen beraten lassen

Auf den JugendBildungsmessen im Februar die richtige Organisation für deinen Auslandsaufenthalt finden

Der graue Februar lässt dich von der Ferne träumen? Dann bist du auf der JugendBildungsmesse „JuBi“ genau richtig! Denn wer mit dem Gedanken spielt, einen längeren Auslandsaufenthalt zu absolvieren, sieht sich mit vielen Fragen konfrontiert. Welche Gastländer sind möglich? Mit welchen Kosten ist zu rechnen? Gibt es finanzielle Unterstützung? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es auf der JugendBildungsmesse, die auch im Februar wieder bundesweit in vielen Städten sowie online stattfindet. Ehemalige Programmteilnehmende und internationale Bildungsexpert:innen informieren dort kostenlos zu Programmen wie Schüleraustausch, Sprachreise, Au-Pair, Work & Travel, Freiwilligenarbeit sowie Praktikum und Studium im Ausland. Die nächsten Termine sind u.a. in Heidelberg, Münster, Frankfurt und Lübeck.

Neben den Programmanbietern ist auch weltweiser, Bildungsberatungsdienst und Veranstalter der Messe, vor Ort und berät unabhängig zum Thema Auslandsaufenthalte. Thomas Terbeck, Gründer und Geschäftsführer von weltweiser, hat selbst bereits viel Zeit im Ausland verbracht und weiß worauf es ankommt: „Eine umfassende Vorbereitung und Beratung sind der Grundstein für die Wahl des individuell richtigen Programms – und somit nicht zuletzt für ein erfolgreiches Abenteuer im Ausland!“

Als erfolgreichste Spezial-Messe zum Thema „Bildung im Ausland“ bietet die JuBi die einzigartige Möglichkeit, persönlich mit Anbietern in Kontakt zu treten und den Traum vom Auslandsaufenthalt in die Tat umzusetzen. Die Messen finden immer samstags zwischen 10 und 16 Uhr statt.

JuBi-Termine:

10.02.2024: Heidelberg

17.02.2024: Hannover & Münster

24.02.2024: Frankfurt & Lübeck

Weitere Termine auf der Homepage!

Zusätzliches Angebot: Online-Messen

Wer sich ganz bequem von Zuhause aus informieren und mit Austauschorganisationen in Kontakt kommen möchte, kann auch die JuBi-Online besuchen. In verschiedenen virtuellen Räumen kann man den Präsentationen folgen oder sich per Chat oder im Video-Call persönlich beraten lassen. Alle Termine der Online-Messen gibt es auf weltweiser.de.

JuBi-Online Termine:

18.02.2024, 22.02.2024, 25.02.2024

Detaillierte Infos und weitere Termine:

www.weltweiser.de – www.jugendbildungsmesse.de – www.gap-year.de

Veröffentlichungsfrei sofort | Veröffentlichung zu redaktionellen Zwecken kostenlos, Belegexemplar erbeten.

Über uns:

weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren.

Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit sowie ab sofort auch virtuell stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdeckern, sich persönlich von Experten der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber und eine Zeitung zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden.

Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich unserer Meinung nach nicht entgehen lassen.

weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit sowie ab sofort auch virtuell stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden.

Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen.

Kontakt

weltweiser

Thomas Terbeck

Schloss Cappenberg 4

59379 Cappenberg

+49 2306 758882



https://weltweiser.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.