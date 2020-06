Kostenlose Shopware SEO Analyse – ohne Fachchinesisch!

Niemand versteht SEO, außer Google – aber versuchen sollten wir es!

Anfang April 2020 ist die Berliner Onlineagentur mitho® mit einem neuen “Shopware SEO Scanner” live gegangen. Ob absoluter SEO-Anfänger oder -Profi, hier braucht keiner eine Übersetzung.

SEO – unser notwendiger kleiner fieser Freund.

Sie haben richtig Zeit und Geld in Ihren Onlineshop investiert, aber die Kunden bleiben immer noch aus? Bittere Realität für jeden zweiten Shopbetreiber. Aber woran liegt es und viel wichtiger, was kann man dagegen tun? Die gute Nachricht: Das kann man ändern. Die Schlechte: Sie müssen sich mit SEO beschäftigen. Willkommen in der Welt von falschen Versprechungen und Fachchinesisch.

Jeder verspricht einem das Allheilmittel, aber das einzige Rezept ist guter Content, ein SEO-Grundlagenverständnis, viel Automatisierung und ein sehr langer Atem. Für ein Top-Ranking kann man leider auf keinen Knopf drücken oder einen Schalter umlegen. Man muss kontinuierlich gute Arbeit leisten und seinen Shop immer wieder den neuen Google Algorithmen anpassen. Sehr anstrengend! Finden wir auch! Und wo soll man da überhaupt anfangen? Bevor man in blinden Aktionismus verfällt, empfehlen wir den Shop erst einmal auf Herz und Nieren zu prüfen. Wo drückt der SEO-Schuh überhaupt? Dafür haben wir einen kostenlosen Shopware SEO Scanner entwickelt.

Wie funktioniert die Shopware SEO Analyse?

Tippen Sie einfach in die Eingabemaske Ihre Domain ein. Klicken Sie auf “SEO Analyse starten” – los geht´s! Was das Ganze kostet? 1 Minute Ihrer Zeit. In Echtzeit checkt unser SEO Analyse Scanner Ihren Shop und analysiert für Sie alle relevanten Bereiche. Also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Show.

Was unterscheidet uns von anderen Analyse-Tools?

Wir sprechen eine Sprache, die jeder versteht und die lautet: Konkrete Handlungsempfehlung in Form einer To-Do-Liste ohne Fachchinesisch! Man erhält sein Ergebnis sofort, ohne Anmeldung oder versteckte Hintertürchen.

Shopware SEO Scanner im Überblick:

-Kostenlose Analyse

-Ihren persönlichen OnPage-Score in Prozent

-Eine individuelle Handlungsempfehlung

-Ihre persönliche ToDo-Liste

-Aufschlüsselung Ihrer Metadaten

-Weitere Shopware SEO Tipps

-Shopware Analyse-Checkliste

Das klingt alles sinnvoll? Na dann testen Sie den SEO Scanner doch direkt aus – los geht’s!

Die Kreativ- und Ideenschmiede mitho® ist seit über zehn Jahren erfolgreich in der Welt des E-Commerce zuhause – mit all seinen Schnittmengen &

Schnittstellen. Neben der Kreation & Realisierung kompletter Shoplösungen (Plugins, Templates, API) liegt der Fokus auf dem Mobile Bereich

(QR-Shopping, Responsive/HTML5, WebApps) und der Individualprogrammierung. Spezialisiert ist mitho® auf die Shopsysteme Shopware und

Magento. Mit seiner Marke QRnext setzt mitho® auf den Mobile Commerce.

