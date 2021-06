Kostenlose Shuttles bei der UEFA EURO 2020TM!

door2door liefert Mobilitätssoftware für den Volkswagen Free Chauffeur in Kopenhagen und München

Berlin/Wolfsburg, 11. Juni 2021

Nach langem Warten aufgrund der Verschiebung durch Covid-19 beginnt diesen Freitag endlich die EURO 2020. Vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 findet das Turnier gleich in elf europäischen Städten statt. Mit Hilfe der door2door Mobilitätssoftware sorgt Volkswagen dafür, dass die Fußballfans in Kopenhagen und in München sicher und flexibel an ihr Wunschziel, beispielsweise zum Hotel oder zur Fan Zone, kommen.

Volkwagen ist offizieller Mobilitätspartner der EURO 2020 und will damit mehr sein als nur ein Sponsor. Vielmehr werden innovative Mobilitätsdienstleistungen für Fußballfans, aber auch für Besucher und Bewohner der EURO 2020-Gastgeberstädte angeboten. Bei der Umsetzung seiner Mobilitätsangebote in Kopenhagen und München setzt Europas größter Automobilhersteller auf door2door, einen Anbieter von Mobilitätssoftware aus Berlin. Mit Hilfe der Software wird in den Städten ein kostenloser On-Demand-Shuttleservice unter dem Namen “Volkswagen Free Chauffeur” angeboten, der ein erstklassiges Nutzungserlebnis garantiert und einfach über die offizielle UEFA EURO 2020 App gebucht werden kann. Die Fahrgäste haben so die Möglichkeit, sich in einem definierten Betriebsgebiet unter Einhaltung von strengen Hygieneregeln kostenlos mit dem vollelektrischen Volkswagen ID.3, dem ID.4 und in München auch mit dem neuen ID.4 GTX fahren zu lassen – und das lokal emissionsfrei.

Dieses Angebot ergänzt und entlastet den öffentlichen Nahverkehr und reduziert den Individualverkehr. Die App ist kostenfrei im App Store oder bei Google Play verfügbar.

“Wir freuen uns, dass die Fußballfans in Kopenhagen und München innovative und zugleich nachhaltige Mobilitätsangebote nutzen können. Gerade bei Großveranstaltungen ist die Mobilitätssituation eine Herausforderung, die aber keinesfalls die Freude, Erlebnisse und Emotionen der Fans und aller Beteiligten trüben soll. Mit unserer Software können wir hier einen wesentlichen Beitrag leisten, um die Menschen flexibel und komfortabel durch die Stadt zu bringen”, sagt door2doors Co-Gründer und Geschäftsführer Maxim Nohroudi.

door2door ist ein weltweit führender Anbieter von Software-Lösungen für neue Mobilität. Gegründet im Jahr 2012 mit dem Ziel, Städte intelligenter zu machen, hat das Unternehmen eine On-Demand-Mobilitäts- & MaaS-Softwareplattform entwickelt, die sich einfach in jedes bestehende Mobilitätsnetzwerk integrieren lässt. door2door ist Mitglied der Platform for Shaping the Future of Mobility des Weltwirtschaftsforums.

Firmenkontakt

door2door

Anna Mohn

Torstraße 109

10119 Berlin

+49 171 4875690

press@door2door.io

http://www.door2door.io

