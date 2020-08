Kostenlose Wertermittlung Ihrer Immobilie in Koblenz und Umgebung

Umzug, Erbschaft, Scheidung? Es gibt viele Gründe, die den Verkauf einer Immobilie erfordern. Starten Sie den Verkauf mit dem richtigen Angebotspreis!

Sie möchten eine Immobilie verkaufen, dann ist es wichtig, den richtigen Wert Ihres Objektes zu kennen. Bei einem regulären Verkauf ist die Ermittlung des Marktwertes im Rahmen einer Immobilienbewertung das richtige Mittel der Wahl. Dieser Service ist für Sie kostenfrei.

Mögliche Nachteile bei zu hoch angesetztem Verkaufspreis.

Machen Sie Ihre Immobilie nicht zum Ladenhüter! Beim Privatverkauf einer Immobilie werden die Objekte oft zu teuer angeboten. Dies liegt in der Regel an fehlenden Marktkenntnissen, keine Erfahrungen im Verkauf von Immobilien oder am emotionalen Wert, den die Immobilie für den Eigentümer hat. Ein zu hoch angesetzter Verkaufspreis führt jedoch zu einem sehr langwierigen Verkaufsprozess. Potentielle Kaufinteressenten sind heute dank Internet gut informiert. Entsprechend günstigere Angebote erhalten verständlicherweise dabei den Vorzug. Der falsche Preis führt häufig zu einer langen Vermarktungszeit, einem längeren Vermarktungsprozess und diese wiederum zu einem Verkaufspreis, der letztendlich unter dem Marktwert liegt. Sparen Sie sich den Ärger und den damit verbundenen Zeitverlust.

Mögliche Nachteile bei zu niedrig angesetztem Verkaufspreis.

Ein zu niedrig angesetzter Verkaufspreis birgt ebenfalls Nachteile für den Verkäufer. Bei der aktuellen Angebots-/Nachfragesituation wird man bei einem zu niedrig angesetzten Verkaufspreis regelrecht von Interessenten überrannt. Dann wird die Situation schnell unübersichtlich und die Sondierung seriöser und solventer Käufer ist aufwändig und zeitintensiv.

Unsere Empfehlung – Starten Sie mit dem optimalen Angebotspreis. Wir ermitteln für Sie den optimalen Angebotspreis Ihrer Immobilie.

Optimal bedeutet marktgerecht! Die Erfahrung zeigt, dass Immobilien, die mit einem marktgerechten Angebotspreis auf den Markt kommen, die besten Ergebnisse und somit höhere Verkaufspreise erzielen. Warum ist das so? Ein marktgerechter Angebotspreis spricht schon in der Präsentationsphase eine größere Anzahl von Kaufinteressenten an. Kann das Objekt auch in der Besichtigung punkten, haben Sie rasch mehrere kaufwillige Interessenten, die in Konkurrenz zueinander stehen. Die Gesetzmäßigkeit von Angebot und Nachfrage führt zum besten Ergebnis.

Maximieren Sie den Verkaufspreis im Rahmen eines Gebotsverfahrens. Der optimale Angebotspreis ist die Grundlage für den reibungslosen und erfolgreichen Immobilienverkauf. Lassen Sie sich vom Profi beraten und starten Sie mit unserer kostenlosen Wertermittlung.

Im Jahr 1983 gründete Hermann J. Gerhartz sein Unternehmen und vermittelt seitdem erfolgreich Privat- und Gewerbeimmobilien an viele zufriedene Kunden. 2010 tritt Markus Gerhartz in die Firma ein und führt die Unternehmenstradition weiter. Er bringt sein kaufmännisches Wissen als gelernter Bankkaufmann und Dipl.-Betriebswirt FH ein. Fachwissen und Spezialkenntnisse sind wichtig. Markus Gerhartz erlangt 2014 die Qualifikation zum Immobilienfachwirt IHK. Im Jahr 2016 wird er durch die DEKRA als Sachverständiger für Immobilienbewertung D1 zertifiziert. Im Jahr 2019 erlangt er die nächste Zertifizierungsstufe D1 Plus. Eigentümern, die ihr Haus, Wohnung, Grundstück oder Gewerbeimmobilien erfolgreich und zuverlässig verkaufen möchten, kommt diese Expertise zugute. Diese Kompetenzen und die langjährigen Marktkenntnisse ermöglichen es, den optimalen Angebotspreis zu ermitteln und somit das beste Ergebnis im Verkauf zu erzielen.

