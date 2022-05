KPRN übernimmt die Kommunikation von BRIDEBOOK

Frankfurt am Main, 19. Mai 2022 – KPRN network GmbH betreut ab sofort die Pressearbeit für die Hochzeitsplanungsplattform Bridebook. Ziel ist es die Bekanntheit der App in den deutschsprachigen Märkten zu steigern. Die Tourismus- und Lifestyleagentur mit Hauptsitz in Frankfurt erweitert damit ihr Kundenportfolio im Toolsegment.

Bridebook ist ein von Investoren unterstütztes Technologie-Startup, das die Hochzeitsbranche in Großbritannien im Sturm erobert hat. Dank Bridebook wird die Hochzeitsplanung zur Lieblingsbeschäftigung. 2015 von Hamish Shepard, Mitbegründer von Hello Fresh, gegründet, ist die Mission des Unternehmens, die Hochzeitsplanung so intuitiv, unterhaltsam und erfüllend zu gestalten, damit genügend Zeit für die schönen Dinge während der Verlobungszeit bleibt.

„Wir heißen Bridebook bei uns willkommen und freuen uns das Startup mit unserer Expertise im deutschsprachigen Markt zu vertreten. Als führende Hochzeitsplattform kann Bridebook bis dato ein beeindruckendes Repertoire von über einer Millionen Hochzeiten in 195 Ländern aufweisen. Davon sind mehr als 50.000 Hochzeiten allein in Deutschland geplant worden – und das obwohl die App erst im September vergangenen Jahres an den Start gegangen ist“, sagt Hanna Kleber, Chefin von KPRN.

Über Bridebook

Bridebook ist ein von Investoren unterstütztes Technologieunternehmen und die führende Hochzeitsplanungsplattform in Großbritannien und Deutschland. 2015 von Hamish Shephard, Mitbegründer von Hello Fresh, gegründet, hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, die Planungen von Hochzeiten so angenehm zu gestalten, wie es geht. Bridebook bietet fünf hilfreiche Tools, die den Hochzeitsplanungsprozess einfach und freudig gestalten. Alle Tools werden von Algorithmen angetrieben, die auf der Planung von über einer Millionen Paaren weltweit basieren. Seit dem Start der App hat das Unternehmen bereits mehr als 1 Millionen Paare bei der Planung ihrer Hochzeit unterstützt. In Deutschland ist die App seit September 2021 verfügbar.

Weitere Informationen unter: https://bridebook.com/de

Über KPRN network

KPRN network GmbH ist eine der führenden Full-Service-Agenturen für die Tourismusindustrie in Deutschland mit Sitz in Frankfurt und München. 1994 von Hanna Kleber gegründet, bietet KPRN seinen Kunden individuelle Kommunikationslösungen zur erfolgreichen Umsetzung ihrer B2B und B2C Marketingziele im deutschsprachigen Markt. KPRN network GmbH ist zudem Gründungsmitglied der Hotel Performance Group (hpg) und Partner des internationalen Zusammenschlusses Travel Lifestyle Network (TLN).

www.kprn.de; www.travellifestylenetwork.com; www.hotelperformancegroup.com

Firmenkontakt

KPRN Network GmbH

Julia Kleber

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

+49 69 719136 – 0

accounting@kprn.de

http://www.kprn.de

Pressekontakt

KPRN Network GmbH

Pantea Khaledpour

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt am Main

+49 69 719136 – 0

khaledpour.pantea@kprn.de

https://kprn.de/

Bildquelle: © Bridebook