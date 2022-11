Kraftvolle Unterstützung für duale Batteriesysteme

Neue Stützbatterie GYAUX9 für Volvo-Fahrzeuge ab sofort bestellbar

Neue Stützbatterie GYAUX9 für Volvo-Fahrzeuge ab sofort bestellbar

Krefeld, Oktober 2022 – Die Hilfsbatterie GYAUX9 ist speziell für eine Vielzahl von Fahrzeugtypen der Marke Volvo konzipiert. GS YUASA bietet damit eine effiziente Batterielösung, die sich optimal für duale Batteriesysteme eignet. Dabei folgen die Produkte gewohnt der Qualität, Leistung und den Spezifikationen gemäß Erstausrüstervorgaben (OE).

Zu den Aufgaben von Hilfs- bzw. Stützbatterien gehört vor allem die Entlastung der Starterbatterie, sodass Funktionen in den Bereichen Sicherheit, Komfort und Effizienz jederzeit verfügbar sind. Die GYAUX9 liefert eine optimierte Ladeperformance und lange Nutzungsdauer, ist komplett wartungsfrei und wird vollständig geladen und einbaufertig geliefert. Die 12-V-Batterie verfügt über eine Kapazität von 8,4Ah sowie eine Kaltstartfähigkeit von 120A.

Die Batterie ist als Terminaltyp 5, mit links positivem Layout und Abmessungen von 150mm x 87mm x 105mm (L x B x H) bestellbar. Ihre 6-mm-Entlüftungsöffnung auf der linken Seite ermöglicht die Montage eines Entlüftungsschlauchs nach OE-Vorgaben.

Die GYAUX9 eignet sich für den Einsatz in den folgenden Fahrzeugtypen der Marke Volvo: C30, S40 II, S60 II, S60 II Cross Country, S60 III, S80 II, S90 II, V40 Cross Country, V40 Hatchback, V50, V60 I V60 I Estate Van, V60 II, V70 III, V90 II Cross Country, V90 II Estate, XC40, XC60 SUV, XC60 I VAN, XC60 II, XC70 II, XC90 II.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit und einem weitreichenden Marketing- und Distributionsnetzwerk in Europa. Das breite Angebot an Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen) die Bereiche Automotive und Motorcycle (Automobil- und Motorrad-Starterbatterien).

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas.

