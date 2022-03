KRAUSE erweitert Produktprogramm …

… um zwei praktische Faltgerüste

Auch in diesem Jahr hat uns die Corona-Pandemie noch immer fest im Griff. Seit Beginn der Pandemie nutzen viele Menschen die Zeit zuhause für lang geplante oder spontane Renovierungsarbeiten. Ein Trend, der in der Lockdown-Phase zu einer gestiegenen Nachfrage geführt hat und sich bis heute hinzieht. Neben den Renovierungsarbeiten in den eigenen vier Wänden hat die Outdoor- und Gartensaison längst begonnen. Umstände, denen KRAUSE als Produzent für professionelle Steiglösungen mit einer Programmerweiterung seiner bereits umfangreichen Fahrgerüste-Range begegnet und zwei praktische neue Faltgerüste auf den Markt bringt.

Faltgerüste in allen KRAUSE Produktlinien

Die drei KRAUSE Produktlinien bieten Produkte für alle Anwendungsbereiche und Anforderungen. Vom gelegentlichen Einsatz im privaten Bereich (CORDA) über Heim- und Handwerker (MONTO) bis zum professionellen Einsatz in Handwerk und Industrie (STABILO). Während die STABILO und MONTO ProTec-Faltgerüste bereits auf dem Markt etabliert sind, zieht KRAUSE mit der Einführung von zwei weiteren fahrbaren Faltgerüsten nach und komplettiert damit sein Faltgerüst-Sortiment. Die neuen Gerüste MONTO RollTec und CORDA FaltGerüst erreichen Arbeitshöhen bis zu 2,90 m und eignen sich daher besonders für den Innenausbau, Renovierungsarbeiten und Außeneinsätze in geringer Höhe.

KRAUSE Faltgerüste – schnell im Einsatz und schnell wieder verstaut

Die innovativen Falteinheiten ermöglichen Transport und Lagerung der Gerüste im montierten Zustand. Lediglich die Belagbühne, die mit praktischen Einhängehaken am Gerüstrahmen befestigt werden kann, muss in Arbeitsposition gebracht werden, damit der Einsatz beginnen kann. Die gebremsten Fahrrollen erleichtern die Positionierung währen der Arbeitseinsätze und ermöglichen auch den Transport im zusammengeklappten Zustand. Die Gerüste können zusammengeklappt mit nur 25 cm Breite in vielen Nischen und Lücken gelagert werden. Dabei verbleibt die Belagbühne direkt am Gerüst, wodurch zum nächsten Arbeitseinsatz alles schnell und einfach wieder bereitsteht.

Die Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen. Nach der einfachen und schnellen Erstmontage des Faltrahmens wird kein weiteres Werkzeug benötigt. Die kompakte Bauweise ermöglicht das Durchfahren von Türrahmen auch im aufgebauten Zustand, was die Gerüste zu den idealen Helfern im Innenausbau macht. Doch auch im Außenbereich bringen die Gerüste viele Qualitäten mit sich. Sei es beim Schneiden von Hecken oder Streichen des Carports, die wetterfesten Belagbühnen geben sicheren Stand, eine große Arbeitsfläche und können bei Bedarf auch noch einen Farbeimer und andere Arbeitsmittel mit aufnehmen.

Optionales Zubehörprogramm für maximale Effektivität

Wer darüber hinaus sein Gerüst noch weiter aufwerten will, kann dieses aus dem umfangreichen KRAUSE-Zubehörprogramm, zum Beispiel mit der praktischen einhängbaren Ablageschale, erweitern. Diese ist bis zu 10 kg belastbar und kann Werkzeuge oder Kleinteile aufnehmen. So ausgestattet werden Renovierungsarbeiten und Außeneinsätze zum Kinderspiel und bereiten ambitionierten Heim- und Handwerkern auch viele Jahre nach der Corona-Pandemie noch viel Freude.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 100-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn, Russland und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

