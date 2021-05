KRAUSE-Stehleiter mit MultiGrip-System

…mehr Arbeitsfläche, mehr Komfort, mehr Sicherheit

Bei Tätigkeiten an höher gelegenen Arbeitsplätzen sind Stehleitern als Steiglösung eine gute Wahl. Arbeiten in der Höhe sind oft mit Unfallrisiken verbunden und man hat meist nicht alle benötigten Materialien oder Werkzeuge zur Hand. Häufiges Auf- und Absteigen ist die Folge und führt zu einem gesteigerten Unfallrisiko. Eine größere Ablagefläche mit multifunktionalen Details schafft hier Abhilfe – und das genau da, wo man sie braucht. Die innovative Stufen-Stehleiter “Secury” von KRAUSE mit dem durchdachten “MultiGrip-System” erhöht nicht nur die Sicherheit, Arbeiten gehen auch deutlich schneller von der Hand.

Das Mehr an Arbeits- und Ablagefläche – alles stets griffbereit

Mit dem innovativen MultiGrip-System hat der Hessische Traditionshersteller KRAUSE ein System entwickelt, das die Ablage- und Arbeitsfläche auf der Stehleiter deutlich vergrößert – und das immer griffbereit an Ort und Stelle. Die große Schale bietet ausreichend Platz für Werkzeuge, Zubehör oder Hilfsmaterialien und beide Hände bleiben frei für komfortables, ergonomisches Arbeiten und einen sicheren Auf- und Abstieg. Renovierungs- oder Reinigungsarbeiten, Reparaturen, Dekorationsarbeiten im Einzelhandel oder anfallende Tätigkeiten im Haushalt – dank der bewährten KRAUSE-Qualität ist die “Secury” für den täglichen Profi-Einsatz ebenso geeignet wie für den Heimbereich.

Kleiner Aufwand – große Ablage

Das einzigartige MultiGrip-System ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit. Einfach die Klettverschlüsse lösen, Bügel aus den Holmen ziehen, Ablageschale umklappen und einrasten – praktisch im Handumdrehen steht eine große Arbeits- und Ablagefläche für alle anfallenden Tätigkeiten zur Verfügung. Und das ganz ohne lästiges Suchen, Anbauen oder Montieren, denn das MultiGrip-System ist fest an der Leiter installiert und somit immer zur Stelle, wenn es gebraucht wird. Benötigte Materialien oder Werkzeuge können so schon vor dem Aufstieg in der großzügigen Ablageschale platziert werden – für ein sicheres Betreten der Leiter. Eingeklappt nimmt das System keinen zusätzlichen Raum ein und steht beim nächsten Einsatz sofort wieder zur Verfügung.

Durchdachte Details – noch mehr Komfort

Die ergonomisch geformte Schale bietet, neben unterschiedlichen Werkzeughalterungen, maximalen Komfort, z. B. Platz für zwei Eimer durch integrierte Eimerhaken und Kabelclips, die lästige Verlängerungskabel bequem an Ort und Stelle halten. Damit wird ein zusätzliches Sturzrisiko verhindert. Für Wasser, Reinigungsmittel oder auch Farbe und Kleister ist der 8-Liter System-Eimer als Zubehör erhältlich. Dieser wird bei Bedarf einfach in den Aufnahmebügel des MultiGrip-Systems eingesetzt. Farbbehälter können, je nach Größe, auch direkt in den Bügel eingehangen werden. Wer einmal auf den Stufen der “Secury” gestanden hat, weiß wie sich sicheres Arbeiten anfühlt. 100 mm extra-tiefe Stufen, gummierte Rutscheinlagen auf der großzügigen Standplattform und großdimensionierte Holme mit rutschhemmenden und bodenschonenden Fußkappen runden das Komfortpaket dieser innovativen Stehleiter ab. Mehr Informationen zu KRAUSE und seinen Produkten unter www.krause-systems.de

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 100-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn, Russland und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

