Kreativ backen mit Kindern

Mit den Backformen und Backutensilien von erwinmueller.de gelingt einfach alles

Selbst backen, kreativ verzieren und dann vernaschen. Das ist ein Erlebnis für die ganze Familie mit hohem Spaßfaktor. Die dazu nötigen Backutensilien und Backformen in verschiedensten Varianten gibt es auf erwinmueller.de. Und dazu auch noch viele Ideen für Kuchen, die mal ganz anders aussehen.

Süßer Genuss reich verziert

Kuchen, Muffins, Kekse und der klassische Gugelhupf gehören zu den Favoriten von Kindern. Mit den Backblechen von Kaiser aus der Serie Creativ können die Kuchen auch im Miniformat gebacken werden. Die lassen sich besonders kreativ mit Sahne, Schokolade, Zuckerguss, Nüssen oder Obst verzieren. Die Kinder können ihrer Phantasie dabei freien Lauf lassen und jedes einzelne Stück zu einem kleinen individuellen Kunstwerk machen. Das bringt Abwechslung und gute Laune auf den Kaffeetisch.

Der klassische Gugelhupf ganz neu interpretiert, beispielsweise als Mini-Gugelhupf oder auch mal in einer ganz tollen spiralförmigen Form. Individuell verziert löst das Ergebnis sicher Begeisterungsrufe aus.

Teig ausrollen und Kekse ausstechen. Das ist schon für die ganz Kleinen ein großes Vergnügen, nicht nur beim Weihnachtsplätzchen backen. Wie wäre es mit Tierfiguren, die sich dann ganz nach den eigenen Vorstellungen gestalten lassen? Damit ist ein lustiger gemeinsamer Backnachmittag gesichert.

Praktische Backutensilien

Eine tolle Schürze darf beim Backen natürlich nicht fehlen. Entzückend sind die Kinderschürzen mit dem Faultier-Motiv. Durch die Fleckschutzausrüstung ist der Stoff unempfindlicher gegen Schmutz. Dazu gibt es auch die passenden Geschirrtücher.

Nur nicht verbrennen! Zum Schutz der kleinen Hände sind Ofenhandschuhe und Topflappen beim Backen unentbehrlich. Bunt zusammengewürfelt bringen sie zudem auch noch Farbe in die Küche.

Mit den richtigen Backutensilien wird das Backen kinderleicht. Damit der Teig gelingt, müssen alle Zutaten ganz genau abgemessen werden. Sehr praktisch sind Dosierlöffel aus Kunststoff. Sie sind vielseitig beim Kochen und Backen einsetzbar. Die Löffel lassen sich ineinander klicken und können platzsparend und ordentlich aufbewahrt werden. Das Trennen von Eigelb und Eiklar ist mit dem Eitrenner von CHG ein Kinderspiel. Einfach das Ei in die Edelstahlschale legen und schon läuft das Eigelb ganz von selbst in die Schüssel.

Noch mehr Backutensilien und kreative Backformen sind zu finden in der Themenwelt ” Leckere Back-Ideen” auf erwinmueller.de.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

