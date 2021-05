Kreativität im Bauwesen

Veränderungen machen auch vor der Baubranche keinen Halt. Daher hat die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH ihr Fort- und Weiterbildungsangebot auf veränderte Inhalte und Bedarfe von IngenieurInnen und ArchitektInnen angepasst. Sie haben ein spannendes Konzept entwickelt, welches sich ganz besonders an Nachwuchskräfte richtet:

Mit einer Mischung aus neuen Inhalten und Formaten, z. B. Live-Interviews und Online-Live-Seminaren, möchten sie junge Menschen erreichen, den Beruf des Bauingenieurs stärken und die Entwicklung neuer Kompetenzen unterstützen.

Die neue Reihe startet zunächst mit verschiedenen Formaten zum Thema “Kreativität”.

Kreativität ist der Motor für Innovation und notwendig, um Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Kreativität unterstützt Unternehmen und Planungsbüros dabei, wettbewerbsfähig zu bleiben und der internationalen Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Um dieses Potential zu fördern, bietet die Akademie der Ingenieure eine kostenfreie Veranstaltungsreihe für Studierende und Nachwuchskräfte an.

Thema des Live-Interviews am 04.05.2021 (18.00 – 19.00 Uhr): Kreativität im Bauingenieurwesen

Hier erhalten Sie einen exklusiven Einblick in die Arbeit eines kreativen Ingenieurbüros und deren Arbeitsweise. Außerdem werden Fragen diskutiert wie: Wie wird Kreativität in der ingenieurstechnischen Planung angewendet? Warum ist Kreativität wichtig für BauingenieurInnen?

Thema des Live-Interviews am 18.05.2021 (18.00 – 19.00 Uhr): Kreativität in der Architektur

Die zentrale Frage ist, wie sich der Kreativitätsprozess von ArchitektInnen und BauingenieurInnen unterscheidet. Wie wird Kreativität in der Architektur angewendet? Und warum müssen ArchitektInnen kreativ sein?

Um auf möglichst viele Fragen eingehen zu können und Raum für Diskussionen zu bieten, ist die Anzahl der Tickets begrenzt. Schnell sein lohnt sich.

Zur kostenfreien Veranstaltungsreihe

Die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH ist Ihr starker Partner in allen Bereichen der Fort- und Weiterbildung, organisatorischen Aufgaben, Veranstaltungsmanagement und visionärer Zielverfolgung und garantiert höchste Standards in den Bereichen Service, Kundenorientierung und Dienstleistung.

Unser Bildungsangebot richtet sich primär an alle mit dem Bauwesen in Verbindung stehenden Akteure. Dies sind insbesondere Ingenieure, Architekten, kommunale Verwaltungen, Bauunternehmen und das Baufachhandwerk. Für diese Berufsgruppen im Speziellen – aber auch für andere – bieten wir alle gegenwärtig aktuellen und zukunftsorientierten Themen an.

Die Lernziele sind dabei stets vom größtmöglichen Praxisnutzen geprägt.

Da alle unsere Referenten über langjährige Erfahrung als “Wissensvermittler” verfügen, sind alle Bildungsmaßnahmen didaktisch und pädagogisch hochwertig aufgebaut.

Firmenkontakt

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Jochen Lang

Gerhard-Koch-Str., 2 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

info@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de

Pressekontakt

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Jochen Lang

Gerhard-Koch-Straße 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

c.roessler@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de

