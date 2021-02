KreativRaum by Büro Jung – Arbeitswelten neu erleben

Kreativität fördern im modernen Arbeitsumfeld

Die Firma Büro Jung in Mainz ist bekannt für innovative Lösungen rund um das Büro. Sei es Arbeitsplatzgestaltung und -optimierung, Neuorganisation oder -strukturierung eines Unternehmens oder Lösungsmöglichkeiten für kreativ arbeitende Unternehmen. Jetzt wartet Büro Jung mit seinem nächsten Projekt, dem KreativRaum auf und gibt Unternehmen die Möglichkeit, neue Wege in der Büroraumnutzung zu gehen.

Büroflächen und Büroraumnutzung im Wandel

Besonders die Neustrukturierung stellt Unternehmer vor besondere Herausforderungen, weil der Flächenbedarf nicht mehr der Gleiche ist, wie vor der andauernden Pandemie. Zumeist ist ein hoher Prozentanteil der Angestellten im Homeoffice. Hierbei stellt sich heraus, dass die bestehende Büroraumnutzung einen hohen Anteil an Leerfläche bedeutet. Fläche die bezahlt, aber nicht genutzt wird. Sei es in Konferenzräumen, die vermehrt durch Videokonferenz in dem Bereich des Homeoffices ungenutzt bleiben, Gruppenbüros, die dem Homeoffice weichen oder anderer kreativ gestaltete und optimierte Arbeitsumgebungen, die derzeit verwaisen.

KreativRaum by Büro Jung – Best Practice Beispiele

Hier kommt die Firma Büro Jung ins Spiel. Sie bietet eine Kreativlösung, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Büronutzung einfach und flexibel zu gestalten. Im Folgenden zeigen wir drei Szenarien, die täglich auf dem festen Buchungsplan von Büro Jungs KreativRaum stehen.

Beispiel1: Auf rund 400 qm besteht die Möglichkeit, ein Seminar für 25-30 Teilnehmer veranstaltet werden. Einfach rauskommen aus dem täglichen Arbeitsalltag setzt kreative Kräfte frei. Oder es werden Mitarbeiter aus verschiedenen Niederlassungen eingeladen, um neue Produktlinien kennen zu lernen. Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt und die angenehme Atmosphäre des KreativRaums fördert Geist und Seele.

Beispiel 2: Betrifft einen Unternehmer, der aufgrund der Pandemie gezwungen wird, Kosten einzusparen. Kosten, die sich durch angemietete, bestehenden Räumlichkeiten ergeben. Oftmals werden die alten Büroflächen aufgegeben und neu gestaltete oder optimierte Büroräume angemietet. Um mit dem gesamten Team Lösungen und Visionen zu erarbeiten, kann der Kreativraum von Büro Jung genutzt werden. Ein Platz für konzentriertes Arbeiten, kreatives Brainstorming und den Blick auf moderne Arbeitswelten, die man aktiv nutzen kann. Die Räumlichkeiten können je nach Zeitbedarf beliebig wochen- oder monatsweise angemietet werden.

Beispiel 3: Ein StartUp mit 4-6 kreativen Köpfen, welche eine gewisse Anzahl an Ware zukünftig über das Internet vertreibt. Das Unternehmen sucht eine Möglichkeit, an fixen und personalisierten Arbeitsplätzen zu arbeiten, braucht aber eine Fläche, um Kunden, Interessenten oder Lieferanten zu empfangen oder ein After Work, ein Get-together oder ähnliches zu veranstalten. Die Kombination aus KreativRaum, der Möglichkeit eines kleinen “Handlagers” und den einzelnen, zugewiesenen Plätzen an einem Ort ohne eine Langzeitbindung an den Vermieter, lässt Unternehmen flexibel und kreativ agieren.

Multifunktionale Arbeitsflächen für jeden Anlass

Büro Jung lädt Kunden, Architekten, Visionäre und jeden Interessierten ein, die entspannte Atmosphäre vor Ort zu genießen und sich durch den KreativRaum inspirieren zu lassen. Durch die multifunktionalen Büroflächen schafft Büro Jung mehr Effektivität in Seminar- und Teamarbeit sowie eine gesteigerte Motivation von Mitarbeitern. Die Win-Win Situation für unterschiedlichste Generationen in modernen und zukunftsorientierten Unternehmen ist nicht von der Hand zu weisen. Ein Raum zum “Erleben” für unterschiedlichste Unternehmensformen. Der KreativRaum ist eine Top-Adresse für Activity Based Working und steht Unternehmen zur Anmietung zur Verfügung – sei es für ein Seminar, Veranstaltungen, ein After-Work Event inkl. Catering oder dem einfachen “Testen” der modernen Büroflächen. Das KreativTeam von Büro Jung berät sie gerne, um außerhalb der “eigenen vier Wände” kreativ zu werden.

Über 80 Jahre Tradition – über 80 Jahre Wertschätzung und Mehrwert für unsere Kunden

Über “80 Jahre Jung”, bedeuten Familientradition und Erfahrung. Heute wird unser Unternehmen in dritter Generation von Sandra Jung geführt, gegründet im Jahre 1936 von Ihrem Großvater Willy Jung.

Familiär ist aber auch das Verhältnis innerhalb unseres Expertenteams aus langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in dem jeder und jede sich dem gemeinsamen Unternehmensziel verpflichtet fühlt – optimale Leistung und höchste Zufriedenheit für unsere Kunden. Ganz gleich, mit wem Sie sprechen, Sie erhalten immer Information und Service aus erster Hand.

Unser Slogan für Sie – “Neue Arbeitswelten – planen | gestalten | optimieren”. Dies ist unser täglich Brot. Für Sie kommt alles aus einer Hand. Von der Konzeptionierung einer optimierten Arbeitsumgebung mit einer nutzerzentrierten User-Erfahrung über die Planungsleistung bis hin zum Verbrauchsmaterial des täglichen Bedarfs.

Digitalisierung bringt Unabhängigkeit und genau aus diesem Grund suchen die Mitarbeiter mehr Stabilität und Nähe. Der Schluss daraus ist, dass Büroflächen künftig als Begegnungs- und Kommunikationsfläche genutzt werden. Während konzentrierte Schreibarbeiten im Homeoffice erledigt werden, werden Kreativmeetings und Besprechungen in großzügig gestalteten Teamräumen abgehalten.

Wir haben uns deshalb auf die Fahne geschrieben, unsere Kunden vollumfänglich und nachhaltig zu bedienen.

Hierzu gehört, dass wir Sie begleiten – von der Idee bis zur Realisierung einer neuen Arbeitswelt. Büroarbeit wird künftig noch agiler, kreativer und kommunikativer werden. Wir beleuchten schon weit im Vorfeld Ihre Bedürfnisse. Die Neuorientierung und eine Neustrukturierung der eigenen Organisation rückt immer mehr in den Fokus der Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitereffizienz. Digitalisierung bringt Unabhängigkeit. Aus diesem Grund suchen Mitarbeiter mehr Stabilität und Nähe. Büroflächen werden mehr als Begegnungs- und Kommunikationsfläche genutzt. Während Arbeiten, die eine hohe Konzentration erfordern, im Homeoffice stattfinden, werden Kreativmeetings und Besprechungen in großzügig gestalteten Teamräumen abgehalten. Schon jetzt wird von “non-territorialen” Büros gesprochen. Deshalb ist es an der Zeit, den Grundstein für eine zukünftige Organisation des Arbeitens zu legen.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch. Deshalb legen wir neben einer perfekten Büroausstattung unseren Schwerpunkt auf die Ergonomie, Akustik und Beleuchtung. Einen weiteren Fokus legen wir auf die Luftreinigung mit modernen, energieeffizienten und wirksamen Luftreinigungssystemen. Sie sehen also, Büro ist mehr als nur Tisch, Stuhl, Schrank. Es ist Lebensmittelpunkt, Treffpunkt und Kommunikationspunkt, kurzum, die Zentrale und das Herz eines jeden Unternehmens.

