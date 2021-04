Kredit für Selbstständige – Schnelle Selbsthilfe für Corona-Betroffene

Bavaria Finanz: Seriöser Kredit für die schnelle Soforthilfe

Bavaria Finanz bestätigt eine stark angestiegene Nachfrage nach Krediten für Selbstständige und Freiberufler. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die vom Staat groß angekündigten Corona-Hilfskredite (KFW-Kredit) entweder überhaupt nicht bewilligt werden, die ausgezahlten Beträge viel zu niedrig ausfallen und/oder die Auszahlung zu lange dauert. Immer mehr Selbstständige und Freiberufler geraten dadurch in finanzielle Not und sind auf schnelle Hilfen angewiesen. Also müssen Alternativen her. Allerdings ist es grundsätzlich für Selbstständige und Freiberufler nicht so einfach, einen Bankkredit zu erhalten. Bavaria Finanz bietet Betroffenen deutschlandweit eine Alternative an und beantwortet wichtige Fragen zum Thema:

– Staatlich gefördert: Was ist ein KfW-Kredit?

– Kredit ohne Schufa: Wie läuft die Kreditvergabe über private Geldgeber oder ausländische Banken ab?

– Zweckgebunden: Was ist ein Bausparvertrag?

STAATLICH GEFÖRDERT: WAS IST EIN KFW-KREDIT?

Bavaria Finanz erklärt, dass eine Möglichkeit für Freiberufler und Selbstständige einen Kredit zu bekommen, die staatlich geförderte Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist. Die KfW unterstützt unter anderem Unternehmensgründer beim Aufbau ihrer Selbstständigkeit und ist aktuell zuständig für die Vergabe von Corona-Hilfskrediten. Dieser Kredit soll Corona-Betroffenen eigentlich dabei helfen, laufenden Kosten und verbuchte Umsatzeinbrüche zu decken. Aber auch für den Einkauf von Material, Maschinen und Software kann dieser verwendet werden, insofern der Kredit bewilligt und ausgezahlt wird. Die speziellen KfW Kredit haben besonders niedrige Zinssätze. Der Antrag erfolgt in der Regel gemeinsam mit einem professionellen Kreditinstitut oder Finanzberater, informiert Bavaria Finanz weiter. Wir bereits von Bavaria Finanz angesprochen, erhalten angesichts der hohen Nachfrage nicht alle Corona-Betroffene einen Kredit oder aber es dauert einfach zu lange, bis das Geld ausgezahlt wird.

BAVARIA FINANZ KREDIT: WIE LÄUFT DIE KREDITVERGABE ÜBER PRIVATE GELDGEBER UND AUSLÄNDISCHE BANKEN AB?

Bavaria Finanz bringt als Spezialbank private Geldgeber, Investoren sowie ausländische Banken mit Kreditsuchenden zusammen. Private Geldgeber, Investoren und ausländische Banken haben so die Möglichkeit, eigene Projekte zu fördern oder ihr Geld renditeorientiert anzulegen. Kreditsuchende haben bei Bavaria Finanz den Vorteil, dass die Vergabe und Auszahlung des Kredits für gewöhnlich schnell erfolgt, in einigen Fällen binnen weniger Tage. Für die Kreditvergabe an Selbstständige und Freiberufler muss lediglich das Antragsformular der Bavaria Finanz ausgefüllt werden. Wird der Kredit bewilligt, läuft der Prozess ähnlich wie bei jeder anderen Bank ab und es müssen weitere Unterlagen eingereicht werden – bis auf eine Bonitätsauskunft, denn die ist bei Bavaria Finanz nicht notwendig. Liegen diese vollständig vor, werden individuelle Rückzahlungszeiträume und fällige Zinszahlungen festgelegt. Im Anschluss erfolgt die prompte Auszahlung der beantragten Summe, die dem Kreditnehmer frei zur Verfügung steht – ein weiterer Vorteil bei einem Kredit von Bavaria Finanz.

ZWECKGEBUNDEN: WAS IST EIN BAUSPARVERTRAG?

Eine weitere Variante als Freiberufler oder Selbstständiger einen Kredit zu erlangen, ist der Bausparvertrag, wie Bavaria Finanz erläutert. Allerdings ist dieser zweckgebunden und darf ausschließlich für Bauarbeiten am Haus genutzt werden, wie zum Beispiel energetische Sanierungen oder Modernisierungen, informiert Bavaria Finanz weiter. Mit einem Bausparvertrag wird ein exakter Sparbetrag bei Vertragsabschluss vereinbart. Der Kreditnehmer zahlt für einen festgelegten Zeitraum in den Vertrag ein, bis eine bestimmte Summe (meist 40 %) erreicht ist. Bavaria Finanz informiert, dass der eingezahlte Betrag später als Kreditsicherheit dienen soll. Erst im Anschluss wird ein Kredit über die restliche Bausparsumme ausgezahlt. Grundsätzlich ist bei Banken vor der Auszahlung eines jeden Bausparkredits jedoch eine vereinfachte Bonitätsprüfung notwendig und Selbstständige sowie Freiberufler müssen ihre letzten drei Jahresabschlüsse offenlegen, woran die Kreditvergabe oftmals scheitert.

BAVARIA FINANZ KREDIT: SERÖSER KREDIT UND GLEICHE CHANCE FÜR ALLE

Bei Bavaria Finanz hingegen haben alle die gleiche faire Chance auf einen seriösen Kredit, der individuell auf die eigene Situation abgestimmt ist. Weiterführende Informationen zum Thema Kredit für Selbstständige und Freiberufler und grundsätzlich über einen Kredit ohne Schufa stellt die Bavaria Finanz über https://www.bavariafinanz.com/ zur Verfügung.

Kredite ohne Schufa? Mit Bavaria Finanz haben Sie den richtigen Online-Kreditanbieter gewählt! Über 15 Jahre Erfahrung im Onlinekredit-Business, haben Bavaria Finanz eine enorme Erfahrung zu Gunsten ihrer Kreditkunden gebracht. Das Angebot für Kredite ohne Schufa bei Bavaria Finanz ist allumfassend und wird zu guten Konditionen angeboten – egal ob Sofortkredit, Umschuldung, Kreditzusammenfassung, Kreditaufstockung, Kfz Kredit für Auto, Motorräder etc.

Firmenkontakt

Bavaria Finanzservice e.K.

Stefan Seidl

Ahornring 7

94363 Oberschneiding

09426-8522316

Office@bavarifinanz.com

https://www.bavariafinanz.com/

