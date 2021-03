Kreditanfrage abgelehnt – Bavaria Finanz hilft

Bavaria Finanz Kredit ohne Schufa günstig und schnell

Eine Kreditablehnung kann diverse, teilweise auch sehr banale Ursachen haben. Dabei ist das wichtigste Kriterium für die Kreditvergabe Ihre Kreditwürdigkeit (Bonität). Fällt diese negativ aus, ist das Risiko für das Geldinstitut ist zu hoch und Ihre Anfrage wird abgelehnt, was oftmals unangenehmen Auswirkungen für den Antragsteller hat. In der Regel haben Sie dann nur noch wenige Möglichkeiten, um an den gewünschten Kredit und somit an liquide Mittel zu kommen.

Wer in so einer unangenehmen Lage steckt, sucht nach einem seriösen und vertrauensvollen Finanzdienstleister. Bavaria Finanz ist spezialisiert auf Kredite ohne Schufa zu top Konditionen und bietet für alle Situationen einen individuellen Kredit – und zwar auch dann, wenn alle andere Banken Ihre Kreditanfrage zuvor abgelehnt haben.

BAVARIA FINANZ: KREDIT OHNE SCHUFA

Banken lehnen einen Kreditantrag nicht willkürlich ab, sondern prüfen nach Eingang der Anfrage die Kreditwürdigkeit des Antragstellers. Dies erfolgt unweigerlich durch eine Abfrage bei der Schufa, der Schutzgemeinschaft für die allgemeine Kreditsicherung. Dieses Prozedere ist zwar nicht vorgeschrieben, aber dennoch an der Tagesordnung und dient dem Verbraucherschutz. Durch die Kreditwürdigkeitsprüfung will der Gesetzgeber sicherstellen, dass sich der Kreditnehmer finanziell nicht übernimmt und in die Überschuldung rutscht. Ein makelloser Schufa-Eintrag ist zwar ein gutes Argument, trotzdem aber noch keine Garantie für eine Bewilligung des Kredits. Letztendlich darf die Bank frei entscheiden, wem sie Geld leiht und wem nicht. Zu den häufigsten Gründen für eine Ablehnung zählen:

– Negative Schufa-Einträge

– Zu niedriges Einkommen (im Verhältnis zur Kreditsumme)

– Fehlende Sicherheiten (wie z.B. Lebensversicherung oder Immobilien)

– Befristeter Arbeitsvertrag

– Nicht länger als drei Jahre ausgeübte Selbstständigkeit

Bei Bavaria Finanz ist die Kreditvergabe anders geregelt und es erfolgt keine Bonitätsprüfung über die Schufa. Trotzdem erhalten Sie sowohl eine persönliche Betreuung als auch ein individuelles Kreditangebot, dass auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

BAVARIA FINANZ: INDIVIDUELLE KREDITE EINFACH UND SCHNELL ONLINE

Unabhängig davon, wie oft Sie von welchen Banken abgelehnt wurden & wofür Sie einen Kredit brauchen: Als spezialisierter Finanzdienstleister für Privatkredite kann Bavaria Finanz Services Ihnen immer noch ein individuelles Angebot für Ihren gewünschten Kredit anbieten. Möglich macht es die über 15-jährige Expertise des Finanzdienstleisters, wodurch dieser ein starkes bundesweites Netz aus Kooperationspartnern etabliert hat.

Um eine Kreditanfrage bei der Bavaria Finanz zu stellen, füllen Sie lediglich das Online-Formular aus. Anschließend erhalten Sie von Ihrem persönlichen Ansprechpartner unmittelbar das gewünschte Kreditangebot mit attraktiven Konditionen und können sich bei Fragen auch jederzeit an diesen wenden. Sobald die Formalitäten geklärt sind, erfolgt die Auszahlung über die Bavaria Finanz binnen weniger Tage.

Es ist nicht verwunderlich, dass die Bavaria Finanz mittlerweile Führer ist auf dem Gebiet der Vergabe von Krediten ohne Schufa online. Dabei ist das Unternehmen stetig bemüht, den Prozess von Antragsstellung bis hin zur Auszahlung so unkompliziert wie möglich zu gestalten, was ihm über seine Internetpräsenz auch sehr gut gelungen ist.

——————————————————————-

Verantwortlich für Inhalt, Text & Grafik:

Bavaria Finanzservice e.K.

Stefan Seidl

Ahornring 7

94363 Oberschneiding

E-Mail: office@bavarifinanz.com

Tel: 09426-8522316

https://www.bavariafinanz.com/

Kredite ohne Schufa? Mit Bavaria Finanz haben Sie den richtigen Online-Kreditanbieter gewählt! Über 15 Jahre Erfahrung im Onlinekredit-Business, haben Bavaria Finanz eine enorme Erfahrung zu Gunsten ihrer Kreditkunden gebracht. Das Angebot für Kredite ohne Schufa bei Bavaria Finanz ist allumfassend und wird zu guten Konditionen angeboten – egal ob Sofortkredit, Umschuldung, Kreditzusammenfassung, Kreditaufstockung, Kfz Kredit für Auto, Motorräder etc.

Firmenkontakt

Bavaria Finanz

Stefan Seidl

Ahornring 7

94363 Oberschneiding

09426-8522316

Office@bavarifinanz.com

https://www.bavariafinanz.com/

Pressekontakt

Bavaria Finanz Service e.K.

Stefan Seidl

Ahornring 7

94363 Oberschneiding

09426-8522316

Office@bavarifinanz.com

https://www.bavariafinanz.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.