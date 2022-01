„Kriminalromane schreiben ist meins“ – Ravensburger Autor Helmut Jäger wechselt zu Sparkys Edition

Kirchheim/Teck, Januar 2022.- Gleich mit seinem ersten Buch „Das Grab an der Schussen“ landete Helmut Jäger 2019 einen Achtungserfolg. Mit dem neuen Kriminalroman „Den Tod geerbt“, soll nun im Frühsommer der nächste Aufschlag erfolgen – bei Sparkys Edition. „Der Verlag hat mir die Perspektive geboten, noch intensiver meine eigenen Gedanken und Ideen einzubringen – und vor allem meine Geschichten über die Grenzen des Regionalen hinaus zu entwickeln“, so Jäger zu dem Wechsel.

Helmut Jäger ist gebürtiger Oberbayer und gelernter Buchhändler. Er war im Verlagswesen und in der Sportartikelbranche tätig, ist inzwischen im Ruhestand. Zum Schreiben ist er in den Siebzigerjahren als Mitglied des Münchner Poetenstammtischs gekommen. Seit 1991 lebt er mit seiner Familie in der Nähe von Ravensburg. „Kriminalromane schreiben ist meins“ – sein Faible für Krimis, insbesondere skandinavische, hat ihn animiert, selbst Krimis zu schreiben. Nach „Das Grab an der Schussen“ ist „Den Tod geerbt“ sein zweiter Kriminalroman einer Serie mit dem privaten Ermittler Carl Sopran. „Mein neuer Kriminalroman, den ich bei Sparkys Edition veröffentlichen darf, hat eine besondere Botschaft. Die Geschichte hat ihren Ursprung in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs. Es ist ein fiktives Drama zweier deutscher und italienischer Familien. Noch 80 Jahre später müssen die Enkel dafür büßen, was ihre Großväter angerichtet hatten. Gegen das Vergessen – darum geht“s“, so Jäger.

„Als ich das Manuskript von Helmut Jäger zu lesen bekam und mit ihm persönlich sprechen konnte, war mir schnell klar geworden, dass wir mit ihm einen Autor erhalten, der Tiefgang besitzt und ein hervorragender Architekt besonderer Kriminalgeschichten ist,“ so Hubert Romer, Verlagsleiter von Sparkys Edition. „Ich freue mich, wenn ich mit meinen Kriminalromanen meine Leser unterhalten und ein paar Stunden Spannung und Entspannung bieten kann“, ergänzt Autor Jäger. „Wenn sie beim Lesen ebenso viel Spaß haben, wie ich beim Schreiben, dann ist es genau das, was mich antreibt.“

Die Premierenlesung ist in der Region Ravensburg geplant.

Weitere Informationen: https://sparkys-edition.de/Helmut-jaeger

Der Independent-Verlag Sparkys Edition hat seinen Sitz in Kirchheim/Teck bei Stuttgart. Zum Verlagsprogramm zählen die Bücher von Paul Steinbeck, der vor allem mit der Steven-Plodowski-Krimireihe, und dabei insbesondere mit „Die Rache der Schwabenkinder“ sowie aktuell mit „Schwäbisches Gold“ große Aufmerksamkeit bei vielen LeserInnen, in den Medien und in der Öffentlichkeit erregte. Bücher von John Wyttmark („Lokführer des Todes“), Steve Hofmann und jetzt Helmut Jäger („Den Tod geerbt“) ergänzen das Programm. „Wir wollen uns um neue Autoren mit besonderen Ansätzen kümmern“, so der Verlag. Weitere Autoren sollen folgen. „Jedoch in kleiner Zahl, so dass unser Sortiment in kleinen, aber gehaltvollen Schritten wachsen kann.“

Bildquelle: @Helmut Jäger