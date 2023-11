Krise des Bio-Oliven-Anbaus: Landwirte gründen Hilfsfonds

Netzwerk „Schätze der Riviera“ soll Existenz sichern

Im Jahr 2022 sahen sich die Bio-Olivenbauern in Ligurien bereits mit einer verheerenden Ernte konfrontiert, die aufgrund von Wassermangel zu einem Minderertrag von ca. 70% führte. Die aktuelle Ernte im Herbst 2023 ist nun mancherorts noch dramatischer ausgefallen. Viele Bauern haben die Ernte komplett ausfallen gelassen. Diese schwierige Situation bedroht nicht nur die Existenz der Bio-Olivenbauern, sondern hat auch potenziell weitreichende Auswirkungen auf die ökologische Vielfalt und die wirtschaftliche Stabilität der Region.

Das Jahr 2023 begann bereits mit ungünstigen Bedingungen, als in den entscheidenden Monaten Januar und Februar ein Mangel an Niederschlag die Blütenbildung der Olivenbäume beeinträchtigte. Doch der Höhepunkt der Krise kam im Sommer, als eine anhaltende Dürre die Küstenregionen und insbesondere Ligurien traf. Die Bäume litten unter der Trockenheit, und viele Oliven fielen vorzeitig von den Bäumen. Zudem befielen Olivenfruchtfliegen Anfang Oktober die Bäume, sodass die Bauern gezwungen waren, umgehend zu ernten, um nicht auch noch die letzten verbliebenen Oliven zu verlieren. Dieser nahezu vollständige Ernteausfall stellt für die Bio-Olivenbauern eine finanzielle Katastrophe dar, die auf die bereits ertragsschwachen Vorjahreserträge folgt.

Die finanzielle Belastung der Bauern wird durch die bevorstehenden Kosten für die Baumpflege, Düngung und den Schutz der Bäume im nächsten Jahr verschärft, insbesondere vor dem Hintergrund gestiegener Preise. Die Erntekosten könnten die potenziellen Einnahmen übersteigen, was dazu führen könnte, dass einige Betriebe die Olivenproduktion aufgeben müssen.

Die Bio-Olivenbauern in Ligurien stehen an einem entscheidenden Wendepunkt. Der Rückzug eines ökologischen Olivenbauern aus dem Gewerbe könnte nicht nur das Ende eines umweltschonenden Bewirtschaftungsansatzes bedeuten, sondern auch die Einführung konventioneller Landwirtschaftsmethoden aus wirtschaftlicher Notwendigkeit. Dies birgt das Risiko von negativen Auswirkungen auf Bodenqualität, Wasser und die biologische Diversität.

Darüber hinaus könnten einige Bauern gezwungen sein, nachhaltige Praktiken gänzlich aufzugeben, was langfristig die Bodenfruchtbarkeit und die landwirtschaftliche Ertragsfähigkeit beeinträchtigen würde. Einige könnten sich sogar dazu entscheiden, den Oliven-Anbau einzustellen und sich anderen Erwerbsformen zuzuwenden, was die kulturelle und wirtschaftliche Struktur der Region nachteilig verändern würde.

Die Hoffnung für die Bauern: Rete Tesori della Riviera

In dieser schweren Krise haben sich jedoch engagierte Bio-Olivenbauern zu einer bemerkenswerten Initiative zusammengeschlossen: „Rete Tesori della Riviera“. Diese gemeinnützige Organisation vereint Bio-Bauern und Dienstleister aus der biologischen Olivenölproduktion entlang der westlichen ligurischen Küste. Ihr übergeordnetes Ziel ist es, die Auswirkungen der Dürre abzufedern und die Existenz der Bio-Olivenbauern zu sichern.

Die Organisation hat verschiedene Maßnahmen eingeführt, darunter Einkaufsgemeinschaften, Arbeitskräfte-Teilung und finanzielle Unterstützung für Materialien, um die Bauern in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. In Extremfällen vergibt die Organisation auch Hilfsgelder, um die Existenz der Bauern zu sichern.

Ein dringend benötigtes Projekt ist die Beschaffung einer Häckselmaschine, um den Baumschnitt gemäß den Vorgaben der Europäischen Union zu verarbeiten. Für dieses Projekt werden etwa 15.000 Euro benötigt.

Alberto Dalpiaz, Vizepräsident des Biobauernverbandes in Ligurien und des Slow Food Verbandes, ist einer der treibenden Kräfte hinter dieser Initiative. Er betont die Bedeutung der Erhaltung der Tradition und Qualität der Olivenölproduktion in Ligurien.

Um diese bemerkenswerte Initiative zu unterstützen, wurde derzeit ein Konto für den Hilfsfonds „Bio-Olivenbauern Italien“ eingerichtet. Jeder, der dazu beitragen möchte, den Bio-Olivenbauern in dieser schwierigen Zeit beizustehen, kann seine Unterstützung anbieten.

Die Möglichkeit direkt per Paypal oder Bank-Überweisung zu unterstützen, bekommt man hier:

https://www.organicfarming-italy.com/hilfsfonds-bio-olivenbauern-italien/

Indirekt unterstützt man die Organisation über die Patenschaft eines Olivenbaumes, hier:

https://www.organicfarming-italy.com/shop/olivenbaum-adoptieren/

Kontaktinformationen:

Rete Tesori della Riviera

Alperto Dalpiaz

Piazza Dante Alighieri 11, 18100 Imperia

Tel: +39 335 847 8123 (englisch/italienisch)

info@extraverginebiologico.it

Tel: +49 175 9359 107 (deutsch/englisch)

USt-IdNr. 01626070088

Die „Rete Tesori della Riviera“ und ihre engagierten Mitglieder setzen sich mit Herz und Seele dafür ein, die ökologische Landwirtschaft in Ligurien zu schützen und zu fördern. Ihre Initiative verdient unsere Anerkennung und Unterstützung, um eine nachhaltige Zukunft für die Bio-Olivenbauern in dieser Region sicherzustellen.

Siehe auch den Bericht von ntv:

https://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Olivenoel-Preise-schiessen-in-die-Hoehe-article24541750.html?fbclid=IwAR0KR5itk6blZuCxrKYgSwrNwTSGLzEt9EHzueX52d8YjXNXv56ukUr7PV0

27/11/2023

Organic Farming Italy ist der deutschsprachige Partner der Bio-Olivenbauern in Ligurien.

Firmenkontakt

Organic Farming Italy

Alberto Dalpiaz

Strada Privata Daffieno 25

18100 Imperia

+39 335 847 8123



https://www.organicfarming-italy.com/

Pressekontakt

Organic Farming Italy

Kai Wulff

Landsberger Str. 333e

80687 München

+491759359107



https://www.organicfarming-italy.com/

