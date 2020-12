Kronenberg24 stellt vor: : Variocolors Stülpdeckelkartons für die Aufbewahrung, den Transport oder als Geschenkverpackung

Verschiedene Sorten, Größen und Farben von Stülpdeckelkartons für individuelle Anforderungen

Die neuen Variocolors Stülpkartons von Kronenberg24 sind zweckmäßig, stabil und stapelbar. Passend für die individuellen Bedürfnisse existieren unterschiedliche Größen, Farben und Formen. Geeignet für DIN A4 und A5 Unterlagen, Dekoartikel, Fotos, Spielsachen und Geschenke. Flach, rechteckig, quadratisch und in unterschiedlichen Größen erhältlich bieten diese Platz für alle Aufbewahrungsgegenstände. In den Farben Silber, Gelb, Rot, Blau. Grün, Schwarz oder Natur werden diese Kartonagen vollflächig auf Schmuckwelle oder glatter Oberfläche bedruckt. Stülpdeckelkartonagen bestehen aus einem Unterteil und einem darüber stülpbaren Deckel. Dieser Deckel kann an den Seiten kleine Ausstanzungen haben, die das Öffnen erleichtern. Grifflöcher im Unterteil begünstigen die Handhabung beim Tragen. Unterschiedliche Kartonstärken bieten auch schwerem Inhalt eine stabile Aufbewahrung. In einem Stülpdeckelkarton kann ein Produkt aufbewahrt, gelagert, transportiert, präsentiert oder verschenkt werden. Die Stülpdeckelkartons werden aus Altpapier hergestellt und bestehen daher aus ökologisch nachhaltigen Rohstoffen. Mithilfe der beiliegenden Aufbauanleitung können die flachliegend angelieferten Kartonagen schnell zusammengebaut werden.

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

Kronenberg GmbH

Klaus Schwenk

Am alten Flugplatz 1

10318 Berlin

03053015777

presse@kronenberg.com

http://www.kronenberg24.de

