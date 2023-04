KTW Technology vertreibt Stickstoff Dosierlösungen der neuesten Generation

Partnerschaft mit CSM, dem führenden Hersteller aus Asien

Cryogenic Specialty Manufacturing Sdn. Bhd. (CSM), ein führender Anbieter von Flüssigstickstoff-Dosierlösungen für die Lebensmittelindustrie in Asien, hat sich mit der KTW Technology GmbH (KTW), einem führenden Anbieter innovativer Systemlösungen für die diskontinuierliche Direktdosierung von Flüssigkeiten wie Aromen und Zusatzstoffen in Lebensmittelverpackungen, zusammengeschlossen, um ihre Reichweite auf dem europäischen Markt zu vergrößern. Ab April 2023 wird die KTW Technology GmbH die hochwertigen Produkte von CSM in den europäischen Schlüsselmärkten Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen, Niederlande, Belgien, Dänemark, Slowakei und Tschechien exklusiv vertreiben und betreuen. Darüber hinaus wird CSM seine Vertriebsaktivitäten für KTW-Dosiertechnologien auf dem asiatischen Markt ausbauen.

„Wir freuen uns, mit der KTW Technology GmbH einen starken und etablierten Partner auf dem europäischen Markt gefunden zu haben, der uns bei der Umsetzung unserer Expansionsstrategie unterstützt!“, so Howard Chan, Inhaber von CSM, der mit über 450 installierten Anwendungen mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Flüssigstickstoffdosierung hat.

„Mit CSM haben wir einen sehr erfolgreichen Partner, dessen Produkte und Dienstleistungen unser Portfolio für die Lebensmittelindustrie ergänzen und es uns ermöglichen, unser Angebot für bestehende und neue Kunden zu erweitern und zu verbessern“, sagte Wolfgang Teichmann, geschäftsführender Gesellschafter von KTW.

Gemeinsam werden KTW und CSM ein leistungsfähiges Portfolio an Hochgeschwindigkeits-Dosierlösungen für Kunden anbieten, die eine deutliche Effizienzsteigerung anstreben. „Unser Ziel ist es, Lebensmittelproduktions- und Verpackungsprozesse mit innovativer und überlegener Technologie effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Mit den Produkten von CSM können wir Hochgeschwindigkeits-Dosierlösungen anbieten, die es unseren Kunden ermöglichen, diese Ziele zu erreichen“, betonte Markus König, geschäftsführender Gesellschafter von KTW.

CSM und KTW freuen sich darauf, ihr Fachwissen zu teilen und mit interessierten Unternehmen und Stakeholdern in Kontakt zu treten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die KTW Technology GmbH unter der Telefonnummer +49 2636 807773 oder per E-Mail an info@ktwtechnology.de.

Weitere Informationen unter https://www.csm-cryogenic.com/ und unter https://ktwtechnology.de/en/

