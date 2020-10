Künstliche Intelligenz: Goldener Weg zum Kundenerlebnis

Forrester und Enghouse informieren aus erster Hand über den sinnvollen Einsatz von KI im Contact Center.

Leipzig, 14. Oktober 2020 – “Wie KI-basierte Superagenten die Customer Experience verbessern”, ist der Titel eines Webinars, das Forrester Research und Enghouse Interactive veranstalten. Erfahrene Experten beider Unternehmen informieren über den Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz, den Nutzwert für den Kundenservice, bieten Einblicke in aktuelle Trends und stellen Profi-Lösungen vor. Das kostenfreie Webinar findet statt am 21. Oktober um 17.00 Uhr. Anmeldung hier.

Automatisierung und Künstliche Intelligenz werden auch für den Kundenservice immer wichtiger. Denn diese Technologien beschleunigen Geschäftsprozesse und machen sie effizienter. Davon profitieren Kunden wie auch Dienstleister. Letztere erhalten Einblicke in die Meinungen und Erfahrungen von Kunden, können entsprechend schnell darauf reagieren und z.B. neue Angebote und Geschäftsmodelle anbieten.

Im Rahmen des Webinars “Wie KI-basierte Superagenten die Customer Experience verbessern” diskutieren:

– Kate Legget, Vice President und Principal Analyst bei Forrester für die Bereiche CRM und Customer Service,

– Jacki Tessmer, Vice President Product Marketing bei Enghouse Interactive und

– Steve Nattress, Product Director bei Enghouse,

wie KI zur Verbesserung des Kundenerlebnisses eingesetzt werden kann und wie sich in die Praxis umsetzbare Erkenntnisse aus der Customer Journey extrahieren lassen.

Webinar-Teilnehmer erfahren zudem anhand eines Praxisbeispiels, wie mithilfe einer professionelle KI-Lösung die richtigen Informationen und Empfehlungen zur Optimierung der Kundenerfahrungzur Verfügung gestellt werden können.

Vorab können sich Interessenten im Forrester-Report “Fuse AI and agents to drive better experiences” über die drei Mega-Trends in Sachen Künstliche Intelligenz und Kundenservice informieren.

Enghouse Interactive ist weltweit einer der führenden Hersteller von flexiblen und skalierbaren Kundeninteraktionslösungen, die jede Telefonie-Umgebung On-Premise oder in der Cloud unterstützen. Die Kerntechnologien umfassen provider- und mandantenfähige Multikanal-Cloud-Contact-Center, Sprachportale für Self Service und IVR sowie intelligente Vermittlungsplatzkonsolen und zugehörige Professional Services. Enghouse Interactive hat Tausende von Kunden weltweit, um die sich ein globales Netz von Partnern und mehr als 900 engagierte Mitarbeiter an 66 internationalen Standorten kümmert. Davon 103 an den deutschen Standorten Leipzig, München und Ahlen, im österreichischen Wien und im belgischen Temse. Enghouse Interactive ist die Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einer Software- und Dienstleistungsgesellschaft, die an der Toronto-Börse (TSX) unter dem Symbol “ENGH” notiert ist. Gegründet im Jahr 1984 ist Enghouse Systems ein nachhaltig profitables Unternehmen, das sowohl organisch als auch durch den Erwerb von hoch angesehenen Spezialisten einschließlich Andtek, Arc, CosmoCom, Datapulse, IAT, IT Sonix/Elsbeth, Presence Technology, Reitek, Safeharbor, Syntellect, Telrex, Trio, Voxtron, Survox, Zeacom und Vidyo gewachsen ist. Informationen: https://www.enghouseinteractive.de

