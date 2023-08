Künstliche Intelligenz in Unternehmen

Die Künstliche Intelligenz (KI) hat längst Einzug in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens gehalten. Stark von den digitalen Entwicklungen profitiert die gesamte Marktwirtschaft.

Was ist künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz ist die Eigenschaft eines IT-Systems menschenähnliche, intelligente Verhaltensweisen zu zeigen. Unternehmen auf der ganzen Welt setzen KI-Algorithmen und -Systeme ein. Lassen Sie uns heute zwei für ein Unternehmen wichtige Bereiche anschauen, Steuern und Marketing.

Steuerbüros und Buchhaltungen müssen eine Masse an Daten verarbeiten und digital Aufbereiten, komplexe gesetzliche Regelungen beachten und Compliance-Vorgaben erfüllen. Hier bietet der KI-Einsatz hohes Unterstützung und Automatisierung für Steuerberater und Mitarbeiter.

-Erkennung von Anomalien bei der Ausnutzung von Freihandelsabkommen im Bereich Zoll

-Prüfung des Quellensteuerabzugs nach §50a EStG

-Prüfung von Rechnungen im Bereich Umsatzsteuer

-Erkennung von Anomalien in Massendaten im Bereich Umsatzsteuer

-Steuerassistenz im Bereich Lohnsteuer

Die Steuerverantwortlichen werden durch den Einsatz mehr Zeit für hochqualifizierte Beratungs- und Gestaltungstätigkeiten haben. Verarbeitung von Massendaten können innovative Tax Tools erledigen, wie sie heute schon am Markt verfügbar sind. DATEV eG , Hauptpartner für steuerberatende Berufe wenn es um IT Lösungen, geht bietet im Bereich KI an

-Automatisierungsservice Rechnungen, der Buchungsvorschläge auf der Basis von digitalisierten Rechnungen sowie der eigenen Buchungshistorie erzeugt.

-Liquiditätsmonitor online, bei dem wiederkehrende Zahlungen erkannt und zur Liquiditätsprognose verwendet werden.

-Personal-Benchmark online: Eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer wird mit einer Gruppe ähnlicher Arbeitnehmer verglichen, um darauf aufbauend

Gehalts-Beratungsgespräche durchzuführen.

-Intelligenter Servicekontakt zur schnelleren und besseren Beantwortung von schriftlichen Service-Anfragen.

Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, welche Möglichkeiten sich für Ihr Unternehmen anbieten.

KI automatisiert Aufgaben, die nur geringe soziale Intelligenz, Kreativität und Umgebungsinteraktionen erfordern. Eine der größten Stärken von KI im Marketing liegt in ihrer Fähigkeit, Muster im Kundenverhalten zu erkennen und Prognosen über Entscheidungen aufzustellen. Ob im Social Media ,- E-Mail ,- Online Marketing, Google Ads oder Copywriting und Texting, die Vorteile für Unternehmen liegen auf der Hand.

Künstliche Intelligenz steigert die Möglichkeiten von Unternehmen durch eine präzise Kundenansprache, personalisierten Empfehlungen und optimierten Werbestrate-gien ihre Budgets besser einzusetzen und Umsätze zu potenzieren.

Der Nutzen von Anbietern und Programmen aus dem KI Bereich sind für Unternehmer schwer einzuschätzen, es ist nicht Ihre Kernkompetenz. Hilfe hierzu bietet der OMT Club aus Hofheim am Taunus. Wer sich intensiver mit dem Thema beschäftigen möchte, hat dazu die Möglichkeit bei der OMT Konferenz am 13. Oktober 2023 in Mainz. „Geballtes Online Marketing Wissen an einem Ort mit echten Hands On-Tipps in familiärer Atmosphäre“, so Patrick Wandschura von OMT Deutschland.

Wir stehen ganz am Anfang KI zu nutzen, in vielen Bereichen kann damit der Mangel an Fachkräften kompensiert werden. Ob es immer nur zu unserem Vorteil sein wird, dass kann nur die Zukunft beantworten.

Firmenkontakt

FRTG Steuerberatungsgesellschaft

Thomas Kuth

Alfredstr. 157

45131 Essen

0201/822896-10



http://www.frtg-essen.de

Bildquelle: iStock-1435014643