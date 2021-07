Kulinarisch um die Welt: Grillkamin verwöhnt Leib und Seele

Mittags schlemmen, abends wärmen

Jedes Land hat seine eigenen Spezialitäten. Vom zünftigen Barbecue wie in den USA über frische Paella aus Spanien bis hin zu Crepes aus Frankreich als süße Versuchung: Rund um den Globus locken kulinarische Abenteuer. Dank dem Grillkamin aus dem Hause LEDA kann sich jeder diese Bandbreite an Köstlichkeiten in den eigenen Garten holen, denn mit dem gusseisernen “Troll” des Traditionsherstellers aus Deutschland stehen zahlreiche Grill- und Kochtechniken zur Verfügung. Sogar Räuchern kann er auf Wunsch. Ideal also für Freunde vielfältiger Gaumenfreuden. Und wenn alle satt sind, verwandelt er sich mit ein paar Handgriffen in einen wärmenden Heizkamin für Gemütlichkeit unter freiem Himmel.

Qualitätsguss – Garant für Langlebigkeit

Seinen Namen verdankt der Troll seinem dicken Bauch – Durchmesser ca. 70 cm -und dem außergewöhnlichen Design. Vollständig in mattem Schwarz emailliert ist er aus hochwertigem Gusseisen gefertigt. Ein Material, das viele Vorzüge bietet. Zum einen zeichnet es sich durch seine Fähigkeiten aus, Wärme hervorragend zu speichern und über Stunden zu halten. Zum anderen ist der bewährte Werkstoff aus dem Ofenbau extrem hitzebeständig und formstabil – ein Garant für Langlebigkeit. Dabei bringt der massive Gartengrill insgesamt rund 150 kg auf die Waage. Das verleiht ihm eine hohe Standfestigkeit, wobei er sich durch die zwei Räder rollen und transportieren lässt.

Geht es um die Zubereitung der Leckereien, zeigt der kulinarische Weltenbummler sein ganzes Können. Ausgestattet mit wendbarem Grillrost gelingt das perfekte Steak samt Rillenmuster ebenso wie mageres Fleisch. Hinzu kommt die Backplatte mit geriffelter sowie glatter Oberfläche. Sehr praktisch für schonendes Garen und Warmhalten der Speisen. Wer Lust auf Bratkartoffeln mit Speck, die besagte Paella oder karamellisierte Früchte für einen Becher Eiscreme verspürt, greift einfach zur großzügigen Pfanne. Und fürs Räuchern bietet LEDA optionales Zubehör in Form eines mehrteiligen Sets, das wie alles andere natürlich aus dem robusten Qualitätsguss der ostfriesischen Manufaktur besteht. Ist dann für das leibliche Wohl gesorgt, heißt es abends nur noch ein paar Holzscheite auflegen und der Allrounder verwöhnt mit wohliger Wärme und einem entspannenden Blick auf den Tanz der Flammen. Mehr Informationen unter www.leda.de

LEDA Werk GmbH & Co. KG – Viele Kompetenzen aus einem Guss

Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit.

LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen.

Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte.

