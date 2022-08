Kultivierter Luxus in authentisch-rustikalem Ambiente: Can Lluc Hotel Rural auf Ibiza präsentiert neue Villen

Ideal für Urlauber, die Privatsphäre und schlichten Luxus in traditionellem, ländlichem Umfeld schätzen

Vieles von Ibizas natürlicher Schönheit offenbart sich im Hinterland der Insel – etwa beim Can Lluc Hotel Rural in einem verborgenen Tal. Die ehemalige Ranch liegt eingebettet in eine weite Landschaft und gilt als Paradebeispiel für eine höchst erfolgreiche Symbiose aus nachhaltigem Agrotourismus und Luxus. Jetzt hat dieses außergewöhnliche Boutique-Hotel zwei neue Villen für seine Gäste eröffnet.

Typisch für das Can Lluc Hotel Rural präsentieren sich diese beiden Häuser ganz im traditionellen Stil der „Isla Blanca“ mit weiß getünchten Wänden, Steindächern und Fußböden aus robustem Ulmenholz. Sie strahlen eine einfache, rustikale Gemütlichkeit aus, hinter der sich indes höchster Komfort verbirgt: edle Möbel und Stoffe aus natürlichen Materialien, Klimaanlage und Heizung, WLAN, Minibar und Kaffee-Zubereiter, Satelliten-TV und vieles mehr. Neben dem Schlafzimmer können sich die Gäste im ansprechend eingerichteten Wohnbereich aufhalten. Über die private Sonnenterrasse mit Freiluftdusche, Sonnenliegen und bequemen Loungesesseln gelangen sie in den liebevoll angelegten Garten. Von dort lassen sich auch Wanderungen durch die Ländereien mit zum Teil 1.000 Jahre alten Olivenbäumen unternehmen.

Wie alle der nicht einmal 30 wohldurchdacht gestalteten Unterkünfte von Can Lluc Hotel Rural bieten die beiden neuen Villen ein hohes Maß an Privatsphäre – ideale Hideaways für alle, die Ruhe suchen, eine romantische Zeit verbringen oder die Schönheit von Fauna und Flora der Region erkunden möchten. Auf Annehmlichkeiten eines hochwertigen Hotels müssen sie dennoch nicht verzichten. Das Can Lluc Hotel Rural offeriert allen seinen Gästen einen Swimmingpool mit herrlicher Sicht aufs Tal, Massagen sowie einen überaus kundigen Concierge-Service, mit dessen Hilfe sie sich ihren Aufenthalt im Can Lluc Hotel Rural und auf Ibiza ganz individuell gestalten können. Zudem bietet das Restaurant feinste mediterrane Spezialitäten. Dabei folgt es dem „Slow Living“-Gedanken und setzt auf frische lokal produzierte Waren.

Das Landhotel Can Lluc befindet sich mitten im Herzen der Insel Ibiza, umgeben von dichten Pinienhainen und wunderschönen Landschaften von großem ökologischen Wert und blühender Natur, was ein tiefes Gefühl von Frieden und Wohlbefinden vermittelt und von den Gästen sehr geschätzt wird. Das mehr als 300 Jahre alte Haupthaus und alle Anbauten wurden 2000 zu einem bezaubernden Hotel umgewandelt. Es erwartet seine Gäste mit über 20 luxuriösen und komfortablen Zimmern, deren Einrichtungsstil sie in das wahre und ländliche Ibiza führt und sie mit einem atemberaubenden Ausblick auf die Gartenanlagen, die umliegenden Landschaften und Weinberge verwöhnt.

Firmenkontakt

Can Lluc Hotel Rural

Sonja Oestreicher

Ctra. A Santa Inés km 2.

07816 Sant Rafel

0034971198673

presse@so-network.de

http://www.canlluc.com

Pressekontakt

SO Network

Sonja Ostreicher

Im Letzfeld 18

79229 Schallstadt

076644058659

presse@so-network.de

http://www.so-network.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.