Kultursommer Kaarst öffnet am 17. und 18. Juni 2023 seine Pforten

Am 17. und 18. Juni 2023 findet im Stadtpark Kaarst sowie rund um das Kaarster Rathaus der 1. Kultursommer Kaarst statt. Mehr als 150 Kunstschaffende aus Kaarst und Umgebung stellen sich in über 60 Auftritten dem Kaarster Publikum.

Das Event findet am Samstag, dem 17. Juni 2023, von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag, dem 18. Juni 2023, von 11 bis 20 Uhr statt. Vor allem die Sparkassenstiftung Neuss-Büttgen hat die Veranstaltung unterstützt und neben der Stadt Kaarst und einer Reihe weiterer Sponsoren möglich gemacht. Der Eintritt ist frei.

Das Kulturfest wird von einem Trägerverein, dem Kultursommer Kaarst e.V., organisiert, dem der Kaarster Torsten Fuhrberg vorsteht. Dieser äußerte sich sehr zufrieden über das gelungene Line-up für den Kultursommer Kaarst: „Wir haben im September 2022 mit neun Mitgliedern und viel Enthusiasmus begonnen und eine Veranstaltung mit großer künstlerischer Vielfalt organisiert. Darauf sind wir wirklich stolz.“

Die Künstler sind auf sechs Bühnen in Aktion. Neben der großen und der kleinen Bühne im Stadtpark sowie einer Bühne vor dem Rathaus wird in der Rathaus-Galerie der Schwerpunkt auf klassischer Musik liegen. In der Buchhandlung Esser finden Lesungen und Vorträge statt. In der VHS sind die bildenden Künste mit Malerei, Fotografie und Skulpturen zu finden.

Am Samstag wird um 15 Uhr der Jazz-Musiker Andreas Bär mit seinem Ensemble auf der großen Bühne im Stadtpark das Festival eröffnen. Zu den Highlights zählen die Kaarster Band The Mors und die Neusserin Clara Krum mit ihrer Band.

Das Genre klassischer Musik wird durch die Pianistin Natalia Vetrova, die Sopranistin Desiree Brodka und die Klarinettistin Rebecca Gerstel sowie das Kammerorchester Kaarst vertreten.

Petra Wagner und ihrer Tanzschule Love2Dance konnten die Tanzgruppe DanceArtbyKaytee für eine Tanzshow und den Tanzkünstler Carlinhos Bata für Tanzanimationen gewinnen.

Mehrere Solisten und Gruppen und junger Talente der Musikschule Rhein-Kreis Neuss präsentieren eine breite Palette von Musik verschiedener Stilrichtungen.

Die Spiegel-Beststeller-Autorin Christiane Wünsche führt die Liste der Autorenlesungen an. Am Sonntagnachmittag werden der aus dem Neusser Stunk bekannte Kabarettist Harry Heib und der Krimi-Cop-Autor Klaus Stickelbroeck die Kaarster im Stadtpark unterhalten. Harry Heib tritt bereits am späten Samstagnachmittag mit einer Harald Juhnke-Hommage im Stadtpark auf.

Am Sonntag von 11-13 Uhr findet auf den Wiesen im Stadtpark ein großes Picknick statt, zu dem die Zuschauer ihre Decken, Speisen und Getränke mitbringen können. Hier werden vor allem die Samba-Trommlergruppe Samba e Vida und die Künstlerin Anke Jansen mit ihren Musikern und einer Hildegard Knef Show für Unterhaltung sorgen.

Daneben werden dort die Sieger des Talentwettbewerbs „Kaarst ist talentiert“ vorgestellt. Hierzu können alle Kaarster, die nicht bereits im Programm des Kultursommers einen Auftritt haben, auf der Facebookseite „Kultursommer Kaarst Fans“ ein maximal 3-minütiges Video einstellen. Die User der Facebookseite werden dann durch Likes zusammen mit den Kuratoren des Vereins darüber abstimmen, welche bis zu drei Acts sich Sonntag, den 18. Juni, um 11 Uhr dem Kaarster Publikum vorstellen dürfen (Videos mit unangemessenen Inhalten werden sofort gelöscht).

Im VHS-Gebäude sind Werke von Christine Berlinson-Esser, Erika Jörgenshaus und Sylvia Langshausen zu sehen. Die Künstlerinnen Michaela Kura, Christina Puth, Ursula Ringes Schages, der Fotograph Amede Ackermann und der Bildhauer Norbert de Giorgi werden eigene Werke ausstellen und kostenlose Workshops anbieten, Anmeldung workshop2023@kultursommer-kaarst.de erforderlich. Drei Stuhlobjekte des Kaarster Bildhauers Wilhelm Schiefer werden den Weg vom Stadtpark zur VHS weisen.

Einen Höhepunkt bildet der Auftritt des Zauberkünstlers Klaus Lüpertz mit seiner Show „Magie des Traumwandlers“ in der Rathausgalerie am Samstagabend. Der Kaarster Gerrit Kolender wird sein Kultur- Quiz „Rot gegen Blau“ am Samstag und am Sonntag auf dem Neumarkt anbieten.

Torsten Fuhrberg , der Initiator der Veranstaltung, erklärte: „Der Kultursommer Kaarst ist kein Jahrmarkt. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Künstlerinnen und Künstler. Die umliegende Gastronomie freut sich auf viele Gäste.

Wer den Kultursommer Kaarst unterstützen oder Mitglied im Verein werden möchte, kann Kontakt über die Webseite www.Kultursommer-Kaarst.de aufnehmen

V.i.S.d.P.: Kultursommer Kaarst e.V., VR 3116 AG Neuss, info@ kultursommer-kaarst.de

Der Kultursommer Kaarst wird erstmals die kulturelle Vielfalt und Kreativität in einer neuen Dimension in der öffentlichen Wahrnehmung einem großen Publikum bekannt machen. Das ist unser Ziel, denn das gemeinsame Erleben von Musik, Tanz, Kunst und Lesungen führt Menschen zusammen und fördert den gesellschaftlichen Dialog. An diesem Wochenende ist wirklich für jeden etwas dabei – auch für Kinder und Jugendliche wird einiges geboten. Also: Entdecken Sie Ihre persönlichen Highlights!

Kontakt

Kultursommer Kaarst e.V.

Torsten Fuhrberg

Freesienweg 10

41564 Kaarst

02131/6638735



https://kultursommer-kaarst.de/