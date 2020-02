Kunden schätzen enviaM-Produktwelt

Die Angebote und Leistungen von enviaM sind aus Kundensicht sehr attraktiv. Das ist das Ergebnis des aktuellen Rankings „Deutschlands begehrteste Produkte und Services“ des F.A.Z.-Instituts, begleitet durch das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung. Bei der Umfrage sicherte sich enviaM bundesweit Rang zwei der besten Energieversorger.

„Wir danken allen Kunden für diese Wertschätzung. Sie zeigt auch, dass die Mehrwerte, die wir bieten, sinnvoll und verständlich platziert sind. Die Energiezukunft ist digital und damit geht jeder anders um. Für uns zählt, dass wir unsere Kunden mit den entsprechenden Angeboten an der richtigen Stelle abholen und dabei beratend unterstützen. Die Meine enviaM-App gibt beispielsweise einen einfachen Überblick zu Rechnungen, Zählerständen und aktuellen Rabatten regionaler Partner. Für diejenigen, die es konkreter wissen wollen, zeigt die iONA-App an, wie viel Energie Geräte verbrauchen und welche Kosten dabei entstehen. Das funktioniert mithilfe eines digitalen Stromzählers, der die Verbrauchsdaten in Echtzeit an das Smartphone sendet“, erklärt Lutz Lohse, Leiter Marketing/Privatkundenprozesse bei enviaM. Das komplette Produkt- und Leistungsportfolio gibt es auch auf www.enviaM.de

Im Rahmen der Studie analysierten die Experten für etwa 20.000 Unternehmen zehntausende Online-Nachrichten und mehrere Millionen Social-Media-Beiträge. Um die Attraktivität von Produkten und Dienstleistungen zu messen, bewerteten die Experten mehrere Dimensionen: das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Kundenzufriedenheit, die Qualität, den Service sowie die Weiterempfehlung und Begehrtheit. Neben den direkten Aussagen berücksichtigten sie auch die verwendeten Emojis und Viralität. Während Emojis die Stimmungslage nonverbal wiedergeben, misst die Viralität die Verbreitung von Informationen im Netz und sagt aus, wie oft ein Text kommentiert, retweetet oder geteilt wird – und welche Resonanz er erhält. Im Rahmen der Auszeichnung „Deutschlands begehrteste Produkte & Services“ sicherte sich enviaM 88,3 von 100 möglichen Punkten.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit über 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die innogy SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Kontakt

envia Mitteldeutsche Energie AG

Josephine Sönnichsen

Chemnitztalstraße 13

09114 Chemnitz

0371 482-1737

Josephine.Soennichsen@enviam.de

http://www.enviaM-gruppe.de/presse

Bildquelle: enviaM