Kunden schätzen “Meine enviaM”-App

Die “Meine enviaM”-App gehört zu den kundenfreundlichsten Smartphone-Anwendungen von Energieversorgern und wird besonders häufig weiterempfohlen. Das ergab eine Nutzerumfrage von ServiceValue zur Brauchbarkeit von Apps im Alltag. In Kooperation mit FOCUS-MONEY werteten die Experten insgesamt 84.511 Verbraucherstimmen zu 427 Apps aus 47 Branchen aus. Bei den Energieversorgern gehörte die Service-App von enviaM zu den besten drei und sicherte sich daher das Prädikat “Von Nutzern empfohlen – Top App”.

Kunden können mithilfe der “Meine enviaM”-App jederzeit online ihre Rechnungen einsehen, Zählerstände übermitteln, den Abschlag ändern oder Rabatte von regionalen Vorteilspartnern abrufen. “Digitaler Service, der an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet ist, wird angenommen und geschätzt. Mit der “Meine enviaM”-App bieten wir eine übersichtliche Plattform für alle relevanten Services. Das Urteil spornt uns an, die digitalen Dienste stetig weiter zu entwickeln und immer wieder mit den Kundenwünschen abzugleichen”, erklärt Lutz Lohse, Leiter Marketing/Privatkundenprozesse bei enviaM.

Zum Hintergrund der Studie: Im Rahmen eines Online-Panels gaben die Verbraucher ihre Erfahrungen mit der von ihnen genutzten mobilen Software innerhalb des letzten Jahres an. Die Antwortmöglichkeiten reichten von “ausgezeichnet” bis “schlecht”. Pro App wurden mindestens 150 Nutzerstimmen eingeholt. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Wertung für jeden einzelnen Smartphone-Dienst. Auch der Branchendurchschnitt wird so ermittelt. Liegt die Bewertung einer Anwendung über diesem Wert, erhält sie eine Auszeichnung.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit über 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die innogy SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Bildquelle: enviaM