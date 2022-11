Kundenspezifische Software oder Standardsoftware?

Viele Unternehmen stellen sich die Frage, ob sie sich für eine Standardlösung oder für eine individuell gestaltete Software-Lösung entscheiden sollen. Warum sollte man sich überhaupt an eine maßgeschneiderte Software-Lösung herantrauen, wenn es doch so viele Software-Angebote im Sinne von „Out-of-the-Box“ gibt?

Eine Standardlösung bringt Unternehmen folgende Vorteile:

-Ein minimaler Einrichtungsaufwand

-Community für häufig gestellte Fragen

-Eine gute Standardlösung benötigt nur minimale Anpassungen

-Geringe Vorabkosten

Allerdings können diese Vorteile nicht mit denen der kundenspezifischen Software mithalten. Schon allein bei der Migration von Informationen und Daten aus dem bestehenden System, kann es zu Schwierigkeiten kommen und der Prozess kann sich als sehr zeitaufwändig herausstellen.

Vorteile der maßgeschneiderten Software sind demnach folgende:

-Zugeschnitten auf die Anforderungen des Unternehmens

-Schnelle und sichere Migration dank Profihilfe

-Anpassung auch für zukünftige Anforderungen

-Skalierbarkeit

-Integration von anderen Systemen

Unternehmen können Ihre Software einzigartig gestalten und somit auch einen Wettbewerbsvorteil für sich gewinnen.

Objectivity bietet individuelle Software-Entwicklung seit über 30 Jahren und für verschiedenste Branchen an. Während dieser Zeit hat sich nicht nur die Technologie weiterentwickelt, sondern auch die Herangehensweise und Möglichkeiten der Objectivity-Experten. Tools und Lösungen werden angepasst an die Kundenanforderungen mit der Auswahl an Technologie-Trends ( Low-Code, Flutter, Quantum Computing) und den Basis-Technologien (Cloud, .Net, Java, Angular).

Unsere Webseiten werden erstellt in Umbraco und Datenvisualisierungen entstehen mit Power BI. Als Standardprozedur geben wir dem Kunden alle Fähigkeiten mit auf den Weg, um mit den Tools richtig umzugehen.

Und wenn Kunden nach der Übergabe der Lösung an Support-Dienstleistungen interessiert sind – bleiben die Objectivity-Experten an deren Seite.

Objectivity wurde 1991 gegründet und ist ein inhabergeführtes, werteorientiertes Softwareentwicklungsunternehmen – spezialisiert auf die Bereitstellung kundenspezifischer Softwarelösungen, digitaler Transformation und IT-Consulting. Es wird innovatives Denken und jahrzehntelanges Know-how eingesetzt, um weltweit Kunden zu helfen, die neuesten Technologien in Form von relevanten digitalen Lösungen zu nutzen.

