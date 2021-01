Die Leinwand-Werkstatt zeigt beeindruckende Bilder und Collagen brasilianischer Künstlerinnen

Kunst aus Brasilien – starke Frauen im Fokus

Die Leinwand-Werkstatt zeigt beeindruckende Bilder und Collagen brasilianischer Künstlerinnen

Die Künstlerszene Brasiliens ist von Männern dominiert. Frauen haben es mit Ihrer Kunst auch im Jahre 2021 schwer, sich zu etablieren. Mit der Leinwand-Werkstatt haben zahlreiche dieser eindrucksvollen Künstlerinnen eine Möglichkeit, Ihre Werke einem europäischen Publikum zu präsentieren und Ihre Werke als Reproduktionen zu verkaufen. Der vielseitige Mix an Kunststilen und Techniken begeistert und ist abwechslungsreich. Von klassischem Impressionismus bis hin zu Collagen aus Malerei und Fotografie reicht das Spektrum unter https://leinwand-werkstatt.de/produkt-kategorie/kunst-aus-brasilien/

Franciss, in Rio de Janeiro ansässig, nutzt seit Jahren ihr Pseudonym, um nicht direkt als Frau erkannt und damit in Ihrem Heimatland abgestempelt zu werden. Mittlerweile hat sich ihr Name zur Marke entwickelt und so ist es nur konsequent, dass ihre Werke auch in Deutschland mit “Franciss” signiert sind. Sie bringt die schönsten Orte der Welt mit impressionistischem Pinselstrich auf Leinwand. Ihre “Bars around the World”-Serie lädt auf eine Weltreise durch die schönsten Cafes ein und mit Szenen aus Rio bringt sie das Flair der Millionenmetropole ins Wohnzimmer oder Büro.

Einen spannenden Mix aus Stickerei und Malerei zeigt die in Lissabon lebende, aber in Sao Paulo aufgewachsene Priscilla Ballarin in der Leinwand-Werkstatt. Sie visualisiert in einer erfrischenden Leichtigkeit Großstadtszenen auf Leinwand. Klare Farben und Kontraste sind das Markenzeichen der vielseitigen Künstlerin, die zudem zahlreiche Bücher illustriert hat.

Auch Sheila Rocha stammt aus Brasilien und hat ihren Lebensmittelpunkt mittlerweile in Lissabon. Hier schafft sie eindrucksvolle Collagen, die zumeist die neue Weiblichkeit zwischen Stärke und Verletzlichkeit in außergewöhnlicher Darstellung visualisieren. Als Tänzerin, Choreografin, freischaffende Autorin, Werbeexpertin und Designerin bringt sie in Ihrem künstlerischen Schaffen all dies zusammen. Hier gibt es mehr Informationen über sie – https://leinwand-werkstatt.de/sheila-rocha/

Die Götter und Wesen indigener Völker und indigene Frauen stehen bei Luciana Nabuco im Mittelpunkt. Sie versteht sich als starke Stimme für die Religion der Naturvölker und ethnische Minderheiten Brasiliens, die in der aktuellen politischen Situation nicht gewürdigt, sondern im Gegenteil eher verfolgt und mißachtet werden. Luciana Nabucco schafft es, diese Themen in positive, farbenfrohe und hoffnungsvolle Motive zu verwandeln. Besonders die Wesen und Gottheiten der Orixa sind eine Serie, die die tiefe Verbundenheit der Künstlerin zu dieser Religion erahnen lässt, beispielsweise im Motiv von Iyawo: https://leinwand-werkstatt.de/shop/alle-wandbilder-leinwandkunst/iyawo/

Die Leinwand-Werkstatt bietet Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt eine Plattform, ihre Werke und Ihre Geschichten einem deutschen Publikum zu präsentieren. Alle Motive könne als Leinwandbild als originalgetreue Reproduktion in vielen verschiedenen Größen bestellt werden. Die Künstler erhalten pro verkauftem Bild eine faire Provision, um so Ihre Kunst finanzieren zu können. Einen Teil des Gewinns spendet die Leinwand-Werkstatt für die Wiederaufforstung des Regenwaldes in Brasilien.

Warum nicht mit Kunst die Welt verändern, oder zumindest ein kleines bisschen besser zu machen? Hand in Hand mit Ihnen als Kunstliebhaber*in, unseren fantastischen Künstler*innen und unserem Konzept zur Nachhaltigkeit gelingt das!

Seit über 10 Jahren produziert Jörg in Manufakturarbeit Leinwandbilder für Künstler und Fotografen. Mit Marcos und seinen Kontakten zur brasilianischen Kunstszene entstand die Idee der Leinwand-Werkstatt. Eine Heimat für Künstlerinnen und Künstler und deren Kunst. Eine Möglichkeit für die Kreativen, mit Reproduktionen eine Verdienstmöglichkeit zu schaffen. Eine Möglichkeit für Sie als Kunde, bei uns Kunst zu entdecken, die Sie in diesem Mix und in dieser Vielfalt so nirgendwo finden werden. Garantiert. International aufgestellt haben wir aktuell Fotografie und Malerei aus Portugal, Brasilien und Deutschland im Sortiment. Und Sie dürfen gespannt sein – wir nehmen regelmäßig neue Künstler*innen auf. Kurartiert und ausgewählt, um Ihnen individuelle Werke auf Leinwand gedruckt bieten zu können.

Wir haben die feste Vorstellung, dass Kunst die Welt verändern kann. Das geht nur gemeinsam. Genau dann, wenn internationale Kreative tolle Werke zur Verfügung stellen und für Ihre Arbeit fair bezahlt werden. Dafür sorgen wir, Bild für Bild. Sie erhalten zum fairen Preis ausgesuchte Kunstwerke auf Leinwand, die Ihnen lange Freude macht. Der Umwelt macht es ebenfalls Freude, denn die Materialien sind von uns sorgfältig gewählt, Leinwand und Holzkeilrahmen aus deutscher Herstellung. Die Herstellung, da stehen Marcos, Dennis und Jörg in der Werkstatt. Keine Billglohnkräfte, sondern echte Handwerkskunst. Verpackt und versendet wird ebenfalls so öko wie möglich. Für die gute Popp-Folie gibt es leider keinen Ersatz, immerhin konnten wir die einzige Folie am Markt finden, die zumindest 40% reycelten Kunststoff am Start hat.

Kontakt

Leinwand-Werkstatt

Jörg Rieger Espindola

Bunsenstraße 30

75173 Pforzheim

072311333755

kontakt@leinwand-werkstatt.de

https://www.leinwand-werkstatt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.