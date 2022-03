Kunststoffhersteller pusht Abverkauf im Handel mit TV-Kampagne

Keter Outdoor-Sortiment in neuer Reality-Doku „Wohnen Bauhelden“ auf HOME & GARDEN TV

Wolframs-Eschenbach, 01.03.2022 -Trendy Lifestyle-Produkte und Gestaltungsideen für Garten und Terrasse zeigt Keter ( www.keter.com/ge_de/), ein weltweit führender Hersteller von Lifestyle-Produkten für Haus und Garten aus Kunststoff, in der neuen TV-Serie „Wohnen Bauhelden“ auf HGTV (HOME & GARDEN). In der neuen Realityshow werden sieben Familien bei ihren Bau- und Modernisierungsvorhaben begleitet und tatkräftig unterstützt – für die Zuschauer:innen bedeutet dies spannende Homestories und reichlich Inspiration für das eigene Zuhause.

Insgesamt hatten sich 1.000 Familien sich um die Teilnahme an dem TV-Format beworben – eine davon wird nun von offiziell von Keter unterstützt: Familie Gorka aus Itzehoe, bei der vor allem die Neugestaltung der Terrasse und die Verschönerung ihres Gartens im Fokus steht. Welche Keter-Produkte sie sich dafür aussuchen, wird nicht nur in mehreren Folgen von „Wohnen Bauhelden“, sondern auch auf einer extra kreierten Keter Aktionswebsite ( www.keter-aktionen.de) gezeigt.

Dazu Frank-Christian Hornig, Keter Trade Marketing Manager D-A-CH: „Mit der Kooperation wollen wir unsere Marke beim deutschen Verbraucher deutlich bekannter machen und damit auch unsere Handelspartner aktiv beim Verkauf unserer Produkte unterstützen. Deshalb haben wir speziell zur Sendung auch eine Website geschaffen, auf der sämtliche Keter Produkte aus den einzelnen Folgen noch einmal detailliert vorgestellt werden“.

Zusätzlich zu denen, die die Keter Bauhelden-Familie für ihr Zuhause ausgewählt hat, werden auch alle gezeigt, die in der engeren Auswahl standen. Auf diese Weise hätten die Fernsehzuschauer die Gelegenheit, sich sämtliche Highlights aus der Sendung noch einmal in Ruhe anzusehen. „Im Idealfall führt dann der nächste Schritt zum lokalen Einzelhändler“, so Hornig weiter. „Ist das der Fall, haben wir mit unserem Engagement unser Ziel erreicht“.

Keter-Produkte in 5 Folgen von „Wohnen Bauhelden“

In insgesamt 5 Folgen von „Wohnen Bauhelden“, die neben der Erstausstrahlung auch jeweils an zwei Wiederholungsterminen gesendet werden, erleben die Zuschauer immer wieder die

Keter Lifestyle-Produkte in der praktischen Anwendung direkt bei der TV-Familie: ansehen, einkaufen, aufbauen, nutzen – oder noch besser – einfach entspannen.

Der Startschuss für die erste Folge fiel am 26. Februar, weitere Sendetermine für Folgen mit Keter sind der 6., 13. und 27. März sowie der 3. April 2022, jeweils um 21:05 Uhr. Aus dem Keter Outdoor-Programm suchte sich Familie Gorka unter anderem folgende Produkte aus: Das Gartenmöbel-Set METAL FX, das DARWIN Gartenhaus und die Universalbox Store-It-Out MAX zur dezenten Unterbringung der Mülltonnen für die ersehnte Ordnung im Garten.

Frank-Christian Hornig rechnet fest damit, dass sich das Keter TV-Engagement für den Einzelhandel bezahlt macht: „Es ist ein sympathisches TV-Format, abseits von expliziter Werbung, dafür mit konkretem Nutzwert und wertvollen Tipps rund um das Thema Modernisierung. Alle Produkte, die wir hier zeigen, sind auch lieferbar und für unsere Handelspartner schnell verfügbar, sodass sie unmittelbar von der durch die Sendung generierten Nachfrage profitieren können“.

Keter ist seit 70 Jahren branchenführend in der Herstellung von Produkten aus Kunstharzstoffen und ebenso lange inspiriert die Marke die Menschen mit innovativen und hochwertigen Produkten, mit denen sie in ihrem Haus und Garten ein außergewöhnliches Ambiente schaffen können. Wir konzentrieren uns darauf, Produkte zu kreieren, die stilvoll, praktisch und langlebig sind, und über Funktionen verfügen, die Menschen helfen, Momente gemeinsam zu genießen.

Kontakt

Keter Germany GmbH

Cathrin Ferus

Steingrubenweg 11

91639 Wolframs-Eschenbach

0179

2164845

cathrin.ferus@catcomm.de

http://www.keter.com/ge_de/

Bildquelle: HGTV