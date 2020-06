Kunstvolles Feuer: Outdoor-Gaskamin schafft einzigartiges Ambiente

Stundenlanger Feuergenuss zu jedem Anlass

Der Garten ist heutzutage das erweiterte Wohnzimmer. Drinnen wie draußen spielen Details eine bedeutende Rolle: Ganz gleich, ob bunte Blumenpracht oder luxuriöse Wellness-Oase – ausgewählte Lichtakzente runden das Gesamtbild ab. Und was eignet sich unter freiem Himmel besser als ein loderndes Feuer? Es steht für Kraft und Dynamik, aber auch für Faszination und Wärme. Kombiniert mit außergewöhnlichem Design wird es zur Kunst im heimischen Garten.

Der deutsche Feuerungsspezialist Spartherm hat genau dies mit seinem Outdoor-Gaskamin Fuora geschaffen. Er vereint das heiße Element harmonisch mit flagranter Formgebung zu einem leuchtenden Kunstobjekt. Im Fokus steht der kreisrunde Feuerraum des 2,20 Meter hohen Außenkamins. Auf dekorativen Lavasteinen zieht der Flammentanz, geschützt durch hochwertiges Keramikglas, alle Blicke auf sich. In der Version Fuora K wird das feurige Spiel zusätzlich durch eine nach außen gewölbte Scheibe besonders in Szene gesetzt. Einen starken Kontrast schafft das optional rückseitige Glas in schwarzer Hochglanzoptik.

Stundenlanger Feuergenuss zu jedem Anlass

Eleganz versprüht auch der Korpus des Fuora. Er besteht aus pulverbeschichtetem Stahl, ist witterungsbeständig und leicht zu reinigen – perfekt für den Außenbereich. Neben einem festen Stand trumpft der Kamin mit reichlich Platz für eine handelsübliche 5-kg- oder 11-kg-Flüssiggasflasche auf. Praktisch versteckt hinter einer Tür sorgt diese bis zu 24 Stunden für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Und die individuell steuerbare Flammenhöhe garantiert in jedem Fall den perfekten Feuergenuss. Falls gewünscht, kann der Fuora auch über eine Erd- oder Flüssiggasleitung mit Brennstoff versorgt werden.

Dank der praktischen Rollen unter dem breiten Standfuß wechselt der Außenkamin ganz bequem von der Sitzecke zum Pool, von der Terrasse zum Pavillon. So lässt sich mit dem Feuer im edlen Design der Garten allabendlich kunstvoll inszenieren – für strahlende Augen bei Gastgeber und Gästen. Mehr Informationen und Inspirationen unter www.spartherm.com

SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH ist einer der größten Produzenten von Heizeinsätzen, Kaminöfen und Kassetten in Deutschland und zählt in diesem Bereich auch in Europa zu den großen namhaften Unternehmen. Mit dem technischen Know-how der Feuerungstechnik, modernsten Fertigungsanlagen und einem Vertrieb über ein qualifiziertes und gut ausgebautes Händlernetzwerk werden die hochwertigen, innovativen und vom Design her sehr ansprechenden Feuerstätten heute weltweit in 47 Ländern vertrieben.

Für die Zukunft setzt SPARTHERM mit seinem breit gefächerten Sortiment auf ökologische und ökonomische Zielsetzungen mit umweltfreundlichen Produkten und Systemkomponenten, deren Basis dafür nicht zuletzt in der eigenen Entwicklungsabteilung liegt.

