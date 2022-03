Kunstvolles Spiel mit Worten

Beim 9. Internationalen Speaker Slam, der am 25.03.2022 in Mastershausen stattfand, hat Ulrich Krämer einen beachtlichen Erfolg erzielt.

Kurz, knackig, prägnant und direkt auf den Punkt: Beim 9. Internationalen Speaker Slam, der am 25.03.2022 in Mastershausen stattfand, hat Ulrich Krämer einen beachtlichen Erfolg erzielt. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Mastershausen statt. Mit 96 Teilnehmern aus 10 Ländern wurde damit ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau 240 Sekunden wird das Mikrofon ausgeschaltet. In einer harten Vorqualifikation wurden auf zwei Bühnen die Finalisten ermittelt.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Eine professionelle Jury wählt unter allen Teilnehmern einen Gewinner aus.

Finanzexperte Ulrich Krämer aus Koblenz hat mit dem Thema „Das Ende der Rendite-Magersucht“ teilgenommen. Dabei konnte er nicht nur das Publikum von sich überzeugen, sondern auch die Jury mit der Bühnenperformance begeistern.

Die Teilnehmer des Speaker Slam werden zweifach belohnt: zum einen durch den Award und die besondere Auszeichnung, zum anderen profitieren sie im Nachhinein von einem höheren Bekanntheitsgrad und dadurch mehr Aufträge.

Die Themenauswahl lag bei den Slammern selbst. Sie schreiben ihre Texte eigenständig und mussten sich entscheiden, ob sie auf allgemeine gesellschaftliche Themen oder konkrete Fälle eingehen.

Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury, bestehend aus Autoren, Speakern und Unternehmern, genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur vier Minuten.

Als unabhängiger Versicherungs- und Finanzmakler führe ich meine Kunden persönlich Schritt für Schritt zum Aufbau eines soliden Finanz-Fundaments um langfristig finanzielle Sicherheit für sich selbst und die eigene Familie zu schaffen.

Kontakt

Ulrich Krämer Finanzberatung

Ulrich Krämer

Rheinau 13

56075 Koblenz

01624202006

me@ulrichkraemer.de

http://www.ulrichkraemer.de

Bildquelle: @ Dominik Pfau