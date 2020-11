Kuschelzeit bei erwinmueller.de

So wird das Zuhause zur Wohlfühloase für Körper und Seele

Wenn es draußen kalt und unfreundlich ist, ist die beste Zeit zum Kuscheln mit den Lieben. Weiche Decken und Frottierwaren sowie bequeme Nachtwäsche verwöhnen Körper und Seele. Sie machen das Zuhause zu einer Wohlfühloase für die ganze Familie. Alles, was es dazu braucht, ist auf erwinmueller.de zu finden.

Gemütliches für Groß und Klein

Gemütlichkeit pur für Groß und Klein verspricht die neue Erwin Müller Single-Jersey Nachtwäsche mit niedlichem Eisbär-Motiv. Nachthemd und Schlafanzug begeistern nicht nur mit Tragekomfort und dem bequemen Schnitt, sondern auch mit dem fröhlichen Design. Das Eisbär-Motiv bildet zusammen mit den gestreiften Einfassungen an Rundhalsausschnitt und Ärmeln einen hübschen Blickfang. Dazu wird eine lange Hose in gestrickten Ringeln mit abgestepptem Gummibund und Beinbündchen getragen. Der Schlafanzug für Herren überzeugt mit trendiger Melange-Optik. Das Oberteil in gestrickten Ringeln mit V-Ausschnitt und Brusttasche ist farblich perfekt auf die lange Hose mit abgestepptem Gummibund abgestimmt.

Wohn- und Kuscheldecken: weich und wärmend

Wohndecken laden immer zum Kuscheln ein. Besonders, wenn sie so weich und wärmend sind wie die Erwin Müller Teddy-Fleece Wohndecke in vielen verschiedenen Farben und Größen. Eine Seite besteht aus samtigem Velours, die andere aus wärmendem Teddyfleece. Ein Wohnaccessoire, das man nicht missen möchte.

Den aktuellen Zeitgeist trifft die Serie Looks by Wolfgang Joop mit dem grafischen Design in Rot- und Grautönen. Wohndecke, Sessel- und Sofaschoner sowie Kissenhüllen sind ein echter Blickfang und bringen exklusives Wohngefühl und heimelige Atmosphäre in das Zuhause. Das flauschige Material ist hautsympathisch, temperaturausgleichend, pflegeleicht und strapazierfähig.

Auch die Kleinen brauchen ihre Lieblingsdecke. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala von Mädchen steht die Erwin Müller Jacquard Kinderdecke mit dem zauberhaften Fee- und Einhorn-Motiv. Die flauschige Decke in zartem Rosa und Weiß lässt Herzen höher schlagen. Nicht ganz so verträumt, aber nicht minder beliebt ist die Kinderdecke mit Traktor-Motiv bei den Jungs. Beide Decken sind atmungsaktiv und strapazierfähig. Sie begleiten die Kleinen sicher viele Jahre.

Wohlfühloase Bad

Voluminöser Walk-Frottier umhüllt den Körper und verwöhnt die Haut. Mit Bademantel sowie Hand- und Duschtüchern der Serie “Heidenheim” wird das Bad zur Wellnessoase. Die Handtücher im Karo- und Streifendesign in den Trendfarben Beere, Fuchsia und Anthrazit sorgen für einen Frischekick und wärmendes Ambiente. Schön in Kombination mit weißen Badaccessoires wie Seifenspender, Eimer, WC-Bürstengarnitur und Zahnputzbecher.

Die Velours Unisex-Bademäntel derselben Serie verwöhnen mit flauschigem Tragegefühl. Die Außenseite besteht aus samtigem Velours, die Innenseite aus saugstarkem Frottier.

Romantisches Flair verströmen Sicherheitseinlagen für Wanne und Dusche sowie Nackenpolster der Kollektion “Rosemarie” von Kleine Wolke. Das opulente Rosenmuster im ausdrucksstarken Fotodruck verfügt über eine hautsympathische, angenehme Oberfläche. Saugnäpfe an der Unterseite bieten die nötige Haftung und verhindern ein Verrutschen.

Das macht den Wohlfühltag komplett

Mit dem Waschgurt von Erwin Müller lässt sich die Rückenpartie gut erreichen und gründlich reinigen, ohne dass man sich dafür verrenken muss. Er ist auch ideal für die tägliche Körperpflege, zum Auftragen von Peelingcremes, Duschgels oder Lotionen. Mit praktischen seitlichen Griffschlaufen.

Hält warm, verkürzt die Föhnzeit und schont die Haare, der Erwin Müller Walk-Frottier Turban. Durch seine durchdachte Form lässt er sich ganz einfach befestigen: um den Kopf legen, zusammendrehen und mit dem Knopf am Hinterkopf fixieren.

Mit den Heimtextilien von erwinmueller.de wird das Zuhause zu einer Wohlfühloase und zum Rückzugsort für die ganze Familie.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

franziska.fries@erwinmueller.de

http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

info@hummel-public-relations.de

http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de