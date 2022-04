Kyocera: Markteinführung von Hartmetallwerkzeug „2KMB“

Neue Form und Beschichtung ermöglicht prozesssichere Bearbeitung bei langer Standzeit.

Kyoto/Neuss, 08. April 2022. Kyocera hat die Markteinführung seines Hartmetall-Kugelkopf-Schaftfräsers „2KMB“ für die Bearbeitung von gehärtetem Material sowie für die Mikrobearbeitung angekündigt. Dieses neue Hartmetall-Rundwerkzeug, das für die Feinbearbeitung von Präzisionsteilen und für den Stahlformenbau eingesetzt wird, ist ab sofort weltweit bei Kyocera erhältlich.

Produktname: 2KMB Hartmetall-Kugelkopf- Schaftfräser

für Mikrobearbeitung

Anzahl der Modelle: Standard: Insgesamt 15 Modelle; Mit langem Schaft: Insgesamt 109 Modelle

Bearbeitungsdurchmesser: ø0,1(R0.05) mm ~ ø4,0(R2.0) mm

Anwendungen: Spritzgussformen, Kunststoffformen, Formen für die Herstellung von Halbleiterausrüstungen, Schmiedeteile, LED-Formen

Empfohlene Werkstücke: Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, legierter Werkzeugstahl, Edelstahl, Schwitzkühllegierungen, Titanlegierungen, Gusseisen

Mit der 2KMB bringt Kyocera das zweite Produkt aus der „K-Serie“ seiner Hartmetallwerkzeugreihe auf den Markt. Es vereint eine neue Beschichtungstechnologie mit einer einzigartigen Schneidenform für eine hocheffiziente Mikrobearbeitung von verschiedenen gehärteten Materialien, wie z.B. legiertem Werkzeugstahl, rostfreien Stählen und Schnellarbeitsstahl.

Die neue verschleißfeste Beschichtung „MEGACOAT® HARD EX“ ist einzigartig und besteht aus zwei Schichten, um eine prozesssichere Bearbeitung bei hoher Härte und außergewöhnlicher Spanschlagresistenz zu gewährleisten. Sowohl die Verschleißfestigkeit als auch die Spanschlagresistenz sorgen für höhere Qualität und längere Standzeit. Darüber hinaus bietet die neu entwickelte, einzigartige s-förmige Querschneide mit ihrer herausragenden Schärfe höchste Oberflächengüte bei Beibehaltung der Verschleißfestigkeit. KYOCERA ist bestrebt, die Produktivität seiner Kunden mit Produkten zu verbessern, die die Leistung, Wirtschaftlichkeit und Funktionalität optimieren.

Eigenschaften VHM-Kugelkopf-Schaftfräser 2KMB für Mikrobearbeitung

1. Proprietäre Beschichtungstechnologie „MEGACOAT ® HARD EX“ für eine verlängerte Standzeit

-Prozesssichere Bearbeitung bei hoher Härte und herausragender Spanschlagresistenz

-Die hervorragende Oxidationsbeständigkeit und die Verschleißfestigkeit sorgen bei der Bearbeitung für eine lange Standzeit.

-Die Bearbeitung von gehärtetem und vergütetem Stahl bis zu einer Härte von 70 HRC ist möglich.

2. Einzigartige Schneidenform gewährleistet herausragende Schärfe und Verschleißfestigkeit

-S-förmige Querschneide sorgt für höchste Oberflächengüte und hohe Verschleißfestigkeit.

-Die große Kerndicke erhöht die Festigkeit des Werkzeugs, was wiederum Ausbrüche verhindert und eine prozesssichere Bearbeitung gewährleistet.

-Durch Punktkontakt (starke Verjüngung) werden Ausbrüche reduziert und Vibrationen verhindert.

-Einzigartige Schneidenform sorgt für graduelle Änderung des Spanwinkels und Freiwinkels und gewährleistet so eine hohe Schneidenstärke bei geringem Widerstand.

Über Schaftfräser

Schaftfräser sind an der Außen- und an der Unterseite mit einer Vielzahl von Schneiden ausgestattet. Sie werden in unterschiedlichsten Industriebereichen, wie beispielsweise in der Industriemaschinen- und Automobilindustrie sowie in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt, um Nuten und Kanten auf Metalloberflächen durch Rotieren und Gleiten über dem Werkstück zu bearbeiten. Zur Erhöhung der Produktivität benötigen Maschinenbediener Schaftfräser, die für eine große Bandbreite von Materialien und Anwendungen eingesetzt werden können. Diese Hochleistungswerkzeuge müssen darüber hinaus auch Hochpräzisionsbearbeitung und eine lange Standzeit gewährleisten. Außerdem werden Kugelkopf-Schaftfräser zum Bearbeiten von komplizierteren, dreidimensionalen, gewölbten Oberflächen eingesetzt, wie z.B. bei der Bearbeitung von Radien und Sphären.

Für weitere Informationen zu Kyocera: www.kyocera.de

Über Kyocera

Die KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto ist einer der weltweit führenden Anbieter feinkeramischer Komponenten für die Technologieindustrie. Strategisch wichtige Geschäftsfelder der aus 307 Tochtergesellschaften (31. März 2021) bestehenden KYOCERA-Gruppe bilden Informations- und Kommunikationstechnologie, Produkte zur Steigerung der Lebensqualität sowie umweltverträgliche Produkte. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. 2021 belegte Kyocera Platz 603 in der „Global 2000“-Liste des Forbes Magazins, die die größten börsennotierten Unternehmen weltweit beinhaltet.

Mit etwa 78.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Netto-Jahresumsatz von rund 11,74 Milliarden Euro. In Europa vertreibt das Unternehmen u. a. Drucker und digitale Kopiersysteme, Halbleiter-, Feinkeramik-, Automobil- und elektronische Komponenten sowie Druckköpfe und keramische Küchenprodukte. Kyocera ist in Deutschland mit fünf eigenständigen Gesellschaften vertreten: der KYOCERA Europe GmbH in Neuss und Esslingen, der KYOCERA Fineceramics Precision GmbH in Selb, der KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH in Mannheim, der KYOCERA Automotive and Industrial Solutions GmbH in Dietzenbach sowie der KYOCERA Document Solutions GmbH in Meerbusch.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 763.000 Euro* pro Preiskategorie).

*Erhebungszeitpunkt: 18.06.2021

