Kyocera übernimmt das in Kalifornien ansässige Unternehmen SLD Laser zu 100 %

Mit der Übernahme gewinnt Kyocera neue Expertise mit Galliumnitrid und schafft damit zukünftig Synergien im Bereich Feinkeramik

Kyoto/Neuss, 01. Dezember, 2020. Kyocera gab bekannt, eine Einigung mit dem in Kalifornien (USA) ansässigen Unternehmen SLD Laser (vormals Soraa Laser Diode, Inc.) erzielt zu haben. Der japanische Experte für Feinkeramik wird das Unternehmen zu 100 % übernehmen. Laut der Vereinbarung ist geplant, dass SLD Laser die Arbeit nach Genehmigung durch die Regulierungsbehörden als eine Konzerngesellschaft von Kyocera aufnimmt [siehe 1)].

SLD Laser ist weltweiter Marktführer im Bereich der Kommerzialisierung von galliumnitrid-(GaN) basierten Laserlichtquellen und wurde im Jahr 2013 als Technologie-Startup gegründet. Das Unternehmen erzielte durch die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer laserbasierter Produkte mit hoher Effizienz und Leuchtdichte für Mobilität, Speziallichtquellen, Verbraucher- und Industrieanwendungen wirtschaftliche Erfolge. SLD Laser erhielt Sicherheitszertifizierungen von ANSI/UL [siehe 2)] und IEC [siehe 3)] für seine hochhellen Laserlichtquellen. Zudem engagiert sich das Unternehmen für die sichere und erfolgreiche Anwendung von laserbasierten Innovationen.

Das Unternehmen wurde vor kurzem vom Fortune-Magazin auf Platz 7 der “Beste Arbeitsplätze in Herstellung & Produktion 2020”-Liste gewählt [siehe 4)] , da es seit seiner Gründung eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur lebt.

Kyocera bemüht sich um die Expansion und Entwicklung der Geschäftstätigkeiten, so wie auch um einen Beitrag zum Wachstum verschiedener Industriezweige durch die Entwicklung neuer Produkte und Kultivierung neuer Märkte. Dabei sind umfassende Synergien das Ziel. Hierzu wird die Erfahrung von SLD Laser und der fortschrittlichen GaN-Technologie mit den eigenen Produktionstechnologien von Kyocera kombiniert, sowie mit den Forschungs- & Entwicklungsmöglichkeiten für Feinkeramische Anwendungen.

Weitere Informationen zu SLD Laser finden Sie auf https://www.sldlaser.com/

Überblick zu SLD Laser

Name des Unternehmens: Soraa Laser Diode, Inc.

Standort: Goleta, Kalifornien, USA

Gründung: 2013

Zahl der Angestellten: 169 (am Stichtag 31. August 2020)

Vertriebsbasis-Standorte: USA, Deutschland, Japan, China

Schlüsselprodukte: Auf GaN (Galliumnitrid) basierende Laserdiodenprodukte

Über SLD Laser (vormals Soraa Laser Diode, Inc.)

SLD Laser ist ein weltweiter Marktführer im Bereich der Kommerzialisierung von galliumnitrid-basierten Laserlichtquellen (GaN) für Automobil- und Mobilitätsanwendungen, Speziallichtquellen sowie Verbraucher- und Industrieanwendungen. Das Unternehmen ist nach ISO 9001 zertifiziert, automobilkonform nach IATF-16949 und betreibt Einrichtungen in Santa Barbara (CA) und Fremont (CA). Die innovativen hochhellen Laserlichtquellen von SLD Laser sind entsprechend der UL- und IEC-Sicherheitsstandards zertifiziert und werden in unzähligen Anwendungsbereichen eingesetzt, darunter Automobilbranche & Mobilität, Spezial- & tragbare Beleuchtungen, Unterhaltungsbranche & Außenbeleuchtungen, Projektionsdisplays, biomedizinische & industrielle Bildgebung, 3D-Druck & Materialverarbeitung wie auch Sensorik & Kommunikation der nächsten Generation. SLD Laser wurde 2013 von Dr Shuji Nakamura, 2014 Nobelpreisträger Physik, Dr Steve Denbaars, Dr James Raring und Dr Paul Rudy gegründet.

1) Der Betrieb wird nach Erhalt der Genehmigung durch die Regulierungsbehörden bezüglich nationaler Antitrust-Verordnungen und Anlagevorschriften aufgenommen

2) American National Standards Institute / Underwriters Laboratories Inc.

3) International Electrotechnical Commission

4) https://www.greatplacetowork.com/best-workplaces/manufacturing-and-production/2020?category=small-and-medium

Die KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto ist einer der weltweit führenden Anbieter feinkeramischer Komponenten für die Technologieindustrie. Strategisch wichtige Geschäftsfelder der aus 298 Tochtergesellschaften (31. März 2020) bestehenden Kyocera-Gruppe bilden Informations- und Kommunikationstechnologie, Produkte zur Steigerung der Lebensqualität sowie umweltverträgliche Produkte. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 40 Jahren Branchenfachwissen. 2020 belegte Kyocera Platz 549 in der “Global 2000”-Liste des Forbes Magazins, die die größten börsennotierten Unternehmen weltweit beinhaltet.

Mit etwa 75.500 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Netto-Jahresumsatz von rund 13,33 Milliarden Euro. In Europa vertreibt das Unternehmen u. a. Drucker und digitale Kopiersysteme, Halbleiter-, Feinkeramik-, Automobil- und elektronische Komponenten sowie Druckköpfe und keramische Küchenprodukte. Kyocera ist in Deutschland mit fünf eigenständigen Gesellschaften vertreten: der KYOCERA Europe GmbH in Neuss und Esslingen, der KYOCERA Fineceramics Precision GmbH in Selb, der KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH in Mannheim, der KYOCERA Automotive and Industrial Solutions GmbH in Dietzenbach sowie der KYOCERA Document Solutions GmbH in Meerbusch.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet zurzeit ca. 828.000 Euro* pro Preiskategorie).

