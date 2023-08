Fünf Unterschiede

Wären Sie lieber die Lager- und Versandzentrale für ein kleines oder ein großes Unternehmen? Kann Ihr Lager beide Aufgaben übernehmen? Wenn ja, können Sie das gleiche Team einsetzen? Die gleichen Lagereinrichtungen?

Ein Blick auf fünf Anforderungen an die Lagerhaltung gibt uns eine Grundlage für die Diskussion der Vorteile und Unterschiede zwischen der Lagerhaltung für kleine und große Unternehmen. Manchmal ist es nur eine Nuance, aber sie macht einen Unterschied.

1. Timing – Größere Unternehmen planen ihre Sendungen in der Regel sechs bis acht Monate im Voraus. Sie bestellen bei ausländischen Lieferanten, bringen große Sendungen ein und definieren das Geschäft des Versenders. Kleinere Unternehmen wollen eher einen „just in time“-Versand. Dies hilft ihnen, die Kosten niedrig zu halten, da sie nicht für Bestände zahlen müssen, die noch nicht in Bewegung sind. Als das Lagerhaus Ihrer Wahl für Unternehmen jeder Größe sollten Sie über die richtigen Lagereinheiten für den richtigen Zeitpunkt verfügen. Wenn Ihre größeren Kunden mehr Platz benötigen, können Sie sich mit zusätzlichen Regalsystemen oder gestapelten Paletten anpassen. Wenn Ihre kleineren Unternehmen einen schnelleren Umschlag wünschen, benötigen Sie Last-in-First-out-Regalsysteme und einen Lagerraum, der ein hohes Verkehrsaufkommen zulässt und eine einfache Ein- und Auslagerung ermöglicht. Sie werden das Inventar schneller umschlagen können.

2. Endkunde – Liefern Sie an ein anderes Unternehmen oder an den Verbraucher? Der Unterschied zwischen B2B und B2C ist zwar offensichtlich, aber beide erfordern besondere Fähigkeiten und Aufmerksamkeit. Ein großes Unternehmen, das an Endverbraucher versendet, verfügt über einen optimierten Plan für die Auswahl, den Versand und die mögliche Rücksendung von Bestellungen. Es wird sich darauf verlassen, dass Sie im Lager das Produkt in den richtigen Behältern versenden und auf die Bearbeitung von Kundenbeschwerden vorbereitet sind. Beim BtoB-Versand haben Sie vielleicht etwas mehr Spielraum bei der Präsentation der Waren. Für kleine Unternehmen ist es genau umgekehrt. Ihr Versand an die Kunden ist die Grundlage für ihre Kundenbeziehungen. Kleinere Unternehmen haben mehr Möglichkeiten, dieser Beziehung durch das Lager eine Präsenz zu verleihen.

3. Auftragsabwicklung – Wer nimmt die Produkte entgegen und bereitet sie für den Versand vor? Größere Unternehmen mit umfangreicheren Beständen sollten über ein Team von Mitarbeitern verfügen, die jeweils eine Rolle dabei spielen, die Waren auszuliefern. Der Grund dafür ist, dass das Volumen höher ist und die Sendungen geplant werden. Wenn Sie Ihr Team z. B. in Kommissionierer, Packer, Staplerfahrer und Versender aufteilen, können Sie trotz der zusätzlichen Mitarbeiter die Effizienz in Bezug auf Zeit und Geld steigern. Das Team eines Kleinunternehmens sollte persönlicher sein, mit einer oder zwei Personen am Arbeitsplatz, die den gesamten Plan und den Status zu jedem beliebigen Zeitpunkt im Empfangs- und Versandprozess kennen.

4. Markenerfahrung – Unabhängig davon, ob es sich bei dem Endkunden um ein Unternehmen oder einen Verbraucher handelt, wird sich der Empfänger ein Urteil über den Versand für ein kleineres Unternehmen bilden. Er hat bereits einen guten Ruf für die größeren Unternehmen im Kopf, da diese Unternehmen ihren eigenen Ruf im Laufe der Zeit aufgebaut haben. Kleine Unternehmen verlangen einen detaillierteren Versand und einen „White Glove“-Service.

5. Zahlungsbedingungen – Kleine Unternehmen verfügen in der Regel nicht über denselben Cashflow wie größere Unternehmen, so dass die Zahlungsbedingungen möglicherweise ausgehandelt werden müssen.

