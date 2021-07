Lago di Como – Traumdestination für die ganze Familie

Entdecken Sie jetzt die neuen Aktivitäten für Reisende jedes Alters an einem der schönsten Seen Italiens

Como, Juni 2021 – Das Hilton Lake Como bietet ab sofort neue Programme für Familien an – zu Wasser und zu Lande. Ob auf der Suche nach einem Abenteuer die Erkundung der romantischen Orte am Ufer per Boot oder mit dem Fahrrad ansteht, oder es entspannt mit der Vespa rund um den Comer See gehen soll – das Hilton Lake Como ist bestens vorbereitet, dass es Familien in ihrem Urlaub an nichts fehlt.

Nur wenige Minuten vom Ortskern und unweit der Einkaufszone, liegt das Hilton Lake Como zudem in der Nähe zahlreicher Touristenattraktionen und bietet einen atemberaubenden Blick über den Comer See.

Familien haben die Qual der Wahl, wenn es um Urlaubsaktivitäten geht. Das Angebot reicht von Wandern, Windsurfen, Segeln und auch motorisiertem Wassersport bis zu Tennis und Golf auf den umliegenden Anlagen.

Das Hilton Lake Como Team freut sich, den Gästen ab sofort die folgenden neuen Aktivitäten und Ausflüge während ihres Sommerurlaubs anzubieten:

Auf Entdeckungstour mit dem Boot, Fahrrad oder der Vespa

Wie wäre es mit einer entspannten zweistündigen privaten Bootstour zur malerischen Insel Comacina? Mit traumhaften Panoramaausblicken, saftig grüner, mediterraner Vegetation, wunderschönen Spazierwegen und dem perfekten Picknick-Spot ein idealer Tagesausflugsort für Reisende jedes Alters. Die zweistündige Tour auf dem Wasser beinhaltet eine private Bootstour mit einem ortskundigen Guide und ein köstliches Lunch-Picknick, das den persönlichen Wünschen der Gäste angepasst werden kann. So werden beispielsweise saisonale, regionale Gerichte, frisch gebackenes Brot, Smoothies und frischer Saft sowie feinster italienischer Wein serviert. Die begabten Köche des Hilton Lake Como versprechen, auch anspruchsvollste Gaumen zu verwöhnen!

Wer sich ein bisschen Sport im Urlaub nicht nehmen lassen will, kann sich in den Sattel eines der Hotel-Fahrräder schwingen und bei einer circa dreistündigen geführten Stadtrundfahrt die traumhafte Landschaft erkunden. Für Teenager hält die Tour ein besonderes Schmankerl bereit, denn sie führt an der Villa Balbianello vorbei, wo bereits für Hollywood Blockbuster wie Star Wars oder auch James Bond”s Casino Royale gedreht wurde. Mit dem Fahrrad lassen sich besonders gut die vielen kleinen, historischen Orte am Ufer des Comer Sees und die schöne ihn umrahmende Landschaft entdecken. Auch diese Tour wird durch ein Lunch-Picknick perfekt, bei dem die Gäste mit einem leckeren To Go Gericht wieder neue Kraft tanken können. Je nach Präferenz haben die Gäste anstatt eines Fahrrads auch die Möglichkeit für die Tour ein E-Bike oder eine Vespa auszuleihen.

Wanderungen für jedes Alter

Das Hilton Lake Como lädt Familien dazu ein, die malerische Gegend zu Fuß zu entdecken, beispielweise entlang des 10 Kilometer langen Lake Como Greenways – einem idealen, unkomplizierten Spazierweg. Der Weg führt durch historische Ortschaften wie Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Temezzo und Griante und vorbei an herrschaftlichen Villen und gepflegten Gärten, Romanischen und Barocken Kirchen und natürlich entlang des glitzernden Ufers des Comer Sees.

Hunde willkommen

Die vierbeinigen Freunde der Gäste des Hilton Lake Como sind ebenso willkommen, wie die Gäste selbst. Das Team begrüßt die VIPs – Very Important Pets – schon ab dem Check-in mit Hundekörbchen, Leckerlis und Näpfen, sodass auch sie die italienische Dolce Vita während des Aufenthalts so richtig genießen können.

Die Räumlichkeiten des Hilton Lake Como, früher eine Seidenfabrik, bieten heute in über 170 großzügigen Zimmern die optimale Unterkunft für Reisende aller Generationen. So auch in den Family Deluxe King Rooms mit Platz für bis zu 4 Personen. Kinderfreundliche Badezimmer, Malbücher, etwas zum Naschen und der Lake Como Kinderpass zum Erkunden des Hotels machen den Aufenthalt auch für die kleinen Gäste zu einem echten Highlight.

Die Preise für einen Aufenthalt beginnen bei 180EUR pro Nacht im Doppelzimmer inklusive Frühstück.

Hochauflösendes Bildmaterial des Hilton Lake Como finden Sie hier. Bildmaterial der Aktivitäten hier.

