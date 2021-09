Landgraf Immobilien netzwerkt – wie funktioniert das?

Netzwerken für sich erkennen

Netzwerken, Networking, gut vernetzt sein, einen guten Draht haben, ist in aller Munde und seit jeher eine Voraussetzung, um erfolgreich ein Geschäft zu betreiben. Mein Vater hat ein gut funktionierendes Netzwerk in jahrzehntelanger Arbeit aufgebaut, das ich natürlich fortführen und vor allem erweitern wollte. Doch wie stellt man das als junger Unternehmer an? Man hört sich um, fragt Bekannte und recherchiert. Schlussendlich hat mich der Sohn eines Freundes meines Vaters auf ein Unternehmernetzwerk aufmerksam gemacht und mich animiert doch einfach mal zu einem Treffen mitzukommen. Anfangs noch etwas skeptisch, da ich ja fast niemanden kannte, wurde das erste Treffen interessant und in entspannter Atmosphäre gestaltet, so dass ich relativ schnell Mitglied in der Unternehmerrunde Reutlingen wurde, und mittlerweile seit 12 Jahren bin.

Netzwerke für sich finden

Über meinen Büronachbarn von der Albfinanz GmbH bin ich dann in ein weiteres Netzwerk aufgenommen worden: BNI, Business Network International. Auch hier hat am Anfang Skepsis überwogen, entsprechende Vorarbeit und Beharrlichkeit, um mir ein solches Treffen überhaupt einmal anzusehen, war nötig. Hauptsächlich haben mich die strikten Rahmenbedingungen lange überlegen lassen: wöchentliche Treffen, Beginn um 06.45 Uhr zum gemeinsamen Frühstück und Netzwerken. Aber auch hier wurde ich nach einem ersten Besuch eines Besseren belehrt. Der strukturierte Ablauf der Zusammenkünfte, ein einzuhaltender Zeitplan und große Offenheit unter den Mitgliedern hat mich begeistert und hält immer noch an. Hier ist und bleibt das Motto: “Wer gibt gewinnt”.

Meine starken Netzwerke

Sowohl durch die Unternehmerrunde Reutlingen als auch über BNI sind langjährige und vertrauensvolle Partnerschaften in verschiedensten Bereichen entstanden, die mich entscheidend vorwärtsbringen. Beispielsweise mit vielen Handwerksbetrieben und Werbefachleuten aus der Region, mit einem Businesscoach oder auch einem kompetenten Weinhändler. Besonders hervorheben möchte ich die Firma APROS Consulting & Services GmbH mit Büros in Reutlingen, Eningen, Tübingen, Stuttgart. Das APROS Team um Volker Feyerabend ist aktiv in unser Team eingebunden und betreut uns u.a. bei Internet, Webservices, blog, Homepage, Social Medias, Pressearbeit, Anzeigen, Werbung, PR, Strategie, Marketing und auch bei der Betreuung und Vermarktung unserer Blogbeiträge werden wir optimal unterstützt. Auf diesem Wege vielen Dank für die exzellente Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Durch unseren Partner Volker Feyerabend, der auch Kurator im Spendenparlament und Präsident des des Mentorenkreises ist, haben wir auf Basis unserer langjährigen sozialen Aktivitäten unser Netzwerk erweitert und wurden Mitglied im Mentorenkreis des Spendenparlament Reutlingen (link). Auch über diese Kontakte baue ich unser Netzwerk und Aktivitäten weiter aus.

Und zum Schluss meine 5 Tipps zu Netzwerken:

1.Nehmen Sie sich Zeit für den Aufbau Ihres Netzwerkes

2.Erkundigen Sie sich nach Referenzkunden

3.Pflegen Sie Ihr Netzwerk

4.Netzwerke und Kontakte können unterstützen

5.Geben statt Nehmen

Wenn Sie noch unsicher sind, wie Netzwerken funktioniert – sehr gerne stehe ich Ihnen zur Verfügung.

Wenn Sie jemanden kennen, der einen gut vernetzten Immobilienmakler benötigt, so senden Sie ihm den Beitrag doch einfach zu.

Ihr Immobilienmakler Christoph Landgraf

LANDGRAF – IHR IMMOBILIENMAKLER

Seit über 50 Jahren in Reutlingen.

Als inhabergeführtes Maklerunternehmen haben Sie immer einen kompetenten Ansprechpartner für Ihre Immobilienangelegenheiten in der Region Reutlingen. Zu unseren Kernkompetenzen gehört es, flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren zu können.

Wir beraten Sie persönlich und individuell bei Verkauf und Kauf, sowie bei Vermietung von wohnwirtschaflichen Immobilien in und um Reutlingen.

Durch unser ganz persönliches Engagement können wir für unsere Kunden die gemeinsam gesteckten Ziele erreichen.

